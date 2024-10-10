Какие улицы перекроют в Астане на время марафона 13 октября

В воскресенье 13 октября в Астане состоится забег Astana City Marathon. На время его проведения в городе частично перекроют некоторые улицы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, в этом году на старт марафона выйдут 2 тысячи участников из более чем 15 стран мира. На время проведения забега частично перекроют движение на дорогах, к 13.00 его полностью восстановят.

Маршрут забега начинается от площади у EXPO, проходит через знаковые достопримечательности города – мимо Главной Республиканской Мечети, Президентского парка, Набережной реки Есиль, монумента "Байтерек", "Абу-Даби Плаза" и Ботанического сада.

В день проведения забега перекроют следующие участки дорог:

с 07.00 до 08.00 – по улице Акмешит от улицы Бухар Жырау до улицы Турара Рыскулова;

с 07.00 до 08.00 – по улице Турара Рыскулова от улицы возле Перинатального центра №1 до улицы перед Green Clinic;

с 07.00 до 08.00 – по улице перед Green Clinic от улицы Турара Рыскулова до улицы Хусейн бен Талал;

с 07.00 до 08.00 – улица вокруг Главной Республиканской Мечети;

с 07.00 до 08.00 – по улице Хусейн бен Талал (проезжая часть близкая к Главной Республиканской Мечети) от проспекта Мангилик Ел до улицы перед Green Clinic;

с 07.15 до 08.30 – по улице Туркестан от улицы возле ЖК Nexpo до улицы Сыганак;

с 07.15 до 09:10 – по улице Туркестан от улицы Улы Дала до улицы Акмешит (вокруг EXPO);

с 07.20 до 08.10 – по улице Акмешит от улицы Орынбор до улицы Алматы;

с 07.20 до 08.10 – по улице Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан;

с 07.30 до 08.55 – по улице Керей-Жанибек хандар от улицы Туркестан до улицы Аль-Фараби;

с 07.35 до 09.05 – участок моста Аль-Фараби – Тауелсиздик (левая проезжая часть по направлению с "левого" берега на "правый");

с 07.40 до 09.15 – по улице Панфилова от проспекта Тауелсиздик до улицы Калдаякова;

с 07.40 до 09.25 – по улице Нажимеденова от улицы Калдаякова до проспекта Тауелсиздик;

с 07.45 до 10.30 – по улице Байтурсынова от улицы Сарайшык до улицы Магжана Жумабаева (перекресток включительно);

с 08.15 до 11.25 – по улице А. Мамбетова от улицы Гумар Караш до улицы Бухарбай Батыра;

с 08.15 до 11.30 – по улице Бухарбай Батыра от улицы А. Мамбетова до улицы Желтоксан;

с 08.15 до 11.30 – по улице Желтоксан от улицы Бухарбай Батыра до улицы Ирченко;

с 08.25 до 11.40 – асфальтовая дорога Столичного Парка (от Теннисного Центра до Отеля St. Regis);

с 08.35 до 12.10 – участок улицы Макатаева под мостом Сарайшык;

с 08.35 до 12.15 – перекресток проспекта Мангилик Ел и улицы Кунаева;

с 08.35 до 12.25 – по улице Кунаева от проспекта Мангилик Ел до улицы Казак Радиосы;

с 08.40 до 12.30 – по улице Казак Радиосы от улицы Кунаева до улицы Достык;

с 08.40 до 12.40 – по улице Достык от улицы Казак Радиосы до улицы Акмешит;

с 08.45 до 12.50 – по улице Акмешит от улицы Достык до улицы Орынбор;

с 08.55 до 13:00 – по улице Акмешит от улицы Бухар Жырау до улицы Балгымбаева.

В связи с загруженностью дорог участникам марафона рекомендуют добираться до места старта на автобусе до пересечения улицы Рыскулова и проспекта Мангилик Ел.

Добавим, также жителей и гостей Астаны предупредили о перекрытии некоторых улиц 12 и 13 октября из-за строительства LRT. 12 октября с 08:00 до 16:00 и 13 октября с 08:00 до 12:00 планируется перекрытие движения на правостороннем съезде улицы Сыганак от моста Арыс до проспекта та Мангилик Ел (в сторону ул. Достык). Также 13 октября с 02:00 до 09:00 планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицы Сыганак.

Также сообщается, что до завершения ремонтных работ в столице временно изменены схемы движения общественного транспорта на маршрутах № 15, 15А, 19, 29, 29А, 30, 40, 47, 51, 56, 55В, 121.

Мы также писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.