Движение по некоторым улицам перекроют из-за строительства LRT в Астане

Жителей и гостей Астаны предупредили о перекрытии некоторых улиц 12 и 13 октября из-за строительства LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на СTS.

По информации компании, 12 октября с 08:00 до 16:00 и 13 октября с 08:00 до 12:00 планируется перекрытие движения на правостороннем съезде улицы Сыганак от моста Арыс до проспекта та Мангилик Ел (в сторону ул. Достык), для выполнения работ по подготовке оснований под верхнее строение пути. При этом движение по улице Сыганак в обоих направлениях остается открытым.

Также 13 октября с 02:00 до 09:00 планируется перекрытие движения по проспекту Мангилик ел в обоих направлениях на пересечении с улицы Сыганак для заливки бетона на сборные коробчатые балки.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", - обратились в компании.

Недавно в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

Стоит отметить, что ранее монолитные балки LRT закрепили способом, который озадачил астанчан. Фото, где балки "скреплены" сомнительной конструкцией, появилось в Сети. Представители CTS пояснили, что это была опалубка для бетонирования внутренней стороны монолитных балок, демонтированная после окончания работ.

Вчера, 9 октября, аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Нура" рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT - на следующий год планируются работы, связанные с верхним строительством путей.