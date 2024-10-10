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Какие автобусы временно изменили схему движения в Астане

Опубликовано:

Автобус салоны
Автобус. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане из-за ремонтных работ временно изменили схемы движения ряда городских автобусов. Жителей попросили заранее планировать свой маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 15, 15А, 19, 29, 29А, 30, 40, 47, 51, 56, 55В, 121.

Измененные схемы движения компания CTS опубликовала в своем Facebook-профиле.

Напомним, что с 6 октября в Астане начали курсировать новые экспресс-маршруты №501 и 502. Каждый такой маршрут обслуживает 8 автобусов с интервалом движения 14-20 минут. Стоимость проезда составит 250 тенге.

При этом месячные проездные для такого вида общественного транспорта начнут действовать с 1 ноября.

Ранее в столице поднимали вопрос об отмене ночных автобусов. Тогда в CTS решили запустить опрос о необходимости запуска ночных маршрутов в 2025 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172309-kakie-avtobusy-vremenno-izmenili-shemu-dvizheniya-v-astane/

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