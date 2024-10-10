"Приняты меры": аэропорту Астаны вынесли предупреждение из-за намерения повысить цены на парковку

Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло предупреждение аэропорту Астаны из-за ранее анонсированных планов поднять цены на парковку, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как сообщается на официальном сайте АЗРК, Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астана вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

Предостережение направлено в свете того, что ранее в социальных сетях аэропорта Астаны и далее в СМИ была размещена информация о повышении тарифов в зонах платной парковки.

"В результате предостережения Департамента АЗРК по городу Астана, АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" приняло меры по недопущению повышения цен в зонах платной парковки", - резюмирует ведомство.

Напомним, мы писали о том, что аэропорт Астаны в соцсети анонсировал изменение тарифов на парковку. Предполагалось, что новые цены вступят в действие с 15 октября. Намерение повысить цены объяснялось целями улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс-линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров, а также увеличением расходов на содержание объекта, в том числе в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год.

Добавим, ранее сообщалось, что с начала мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. В связи с этим в КГА рекомендовали пассажирам уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

Позже стало известно, что с 1 мая аэропорт Астаны перестанет обслуживать ночные рейсы.

Также в середине мая сообщалось, что в связи ремонтными работами в здании аэропорта Астаны проходы и проезд перед одним из терминалов периодически ограничат.

В конце июля в Сети появилось видео с терминала аэропорта Астаны, где на кадрах - большое скопление людей, давка. В пресс-службе аэропорта тогда сообщили, что из-за проведения ремонтных работ в ночное время часть рейсов была перенесена на утро, что и вызвало скопление пассажиров.