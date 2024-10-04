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Парковка подорожает в аэропорту Астаны с 15 октября

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Аэропорт города Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 15 октября стоимость парковки в аэропорту Астаны изменится. Повышение цен объясняется целями улучшения инфраструктуры воздушной гавани, передает NUR.KZ со ссылкой на аэропорт.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте аэропорта Астаны, тарифы на парковку меняются в целях улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс-линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров, а также ввиду увеличения расходов на содержание объекта, в том числе в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год.

Тарифные планы обслуживающей компании ТОО "Smart Parking Technologies" за услуги аренды паркомест с 15 октября 2024 года увеличиваются в соответствии с зонами паркинга.

Тарифы парковки в аэропорту Астаны с 15 октября
Тарифы парковки в аэропорту Астаны с 15 октября. Фото: instagram.com/nqz_airport

Напомним, ранее сообщалось, что с начала мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. В связи с этим в КГА рекомендовали пассажирам уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

Позже стало известно, что с 1 мая аэропорт Астаны перестанет обслуживать ночные рейсы.

Также в середине мая сообщалось, что в связи ремонтными работами в здании аэропорта Астаны проходы и проезд перед одним из терминалов периодически ограничат.

В конце июля в Сети появилось видео, предположительно, с терминала аэропорта Астаны, где на кадрах - большое скопление людей, давка. В пресс-службе аэропорта тогда сообщили, что из-за проведения ремонтных работ в ночное время часть рейсов была перенесена на утро. В связи с этим был осуществлен вылет одновременно нескольких рейсов, что и вызвало скопление пассажиров. В администрации воздушной гавани вновь напомнили пассажирам прибывать в аэропорт раньше, чем за 3 часа, для успешного выполнения рейсов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170008-parkovka-podorozhaet-v-aeroportu-astany-s-15-oktyabrya/

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