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В аэропорту Астаны отреагировали на видео с давкой в терминале (видео)

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилось видео, предположительно, с терминала аэропорта Астаны, где на кадрах - большое скопление людей, давка. В пресс-службе воздушной гавани отреагировали на инцидент, передает NUR.KZ.

Видео с большим скоплением людей в аэропорту опубликовано в Instagram-паблике zhaloby.astana. В посте к видео отмечается, что в терминале воздушной гавани творится бардак.

На видео отреагировали в аэропорту Астаны. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе, скопление людей связано с переносом некоторых ночных рейсов на утро.

"Ввиду проведения ремонтных работ в ночное время часть рейсов была перенесена на утро. В связи с этим был осуществлен вылет одновременно нескольких рейсов, что вызвало скопление пассажиров.

Администрация аэропорта на постоянной основе напоминает пассажирам прибывать в аэропорт раньше, чем за 3 часа, для успешного выполнения рейсов. Надеемся на ваше понимание", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. В связи с этим в КГА рекомендовали пассажирам уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

Позже стало известно, что с 1 мая аэропорт Астаны перестанет обслуживать ночные рейсы.

Также в середине мая сообщалось, что в связи ремонтными работами в здании аэропорта Астаны проходы и проезд перед одним из терминалов периодически ограничат.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года, говорится на официальном сайте столичного аэропорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139225-v-aeroportu-astany-otreagirovali-na-video-s-davkoy-v-terminale/

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