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Ограничения почти на 8 месяцев введут в аэропорту Астаны из-за ремонта

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Фото: instagram.com/nqz_airport

С начала мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщили специалисты, продолжается подготовка к предстоящей полномасштабной модернизации аэропорта Астаны. Министерство транспорта совместно с руководством столичного аэропорта провели консультации с представителями отечественных и иностранных авиакомпаний.

"По итогам ряда переговоров, изучения метеопрогноза, загруженности аэропорта в различные периоды времени, а также в целях минимизации последствий от создаваемых для пассажиров неудобств, принято решение о проведении капитального ремонта в ночное время.

Тем самым, начиная с 1 мая по 24 декабря 2024 года в период с 22:00 до 06:00 местного времени аэродром города Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг.

"В свою очередь, работы по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы будут проведены с соблюдением всех необходимых строительных норм и стандартов безопасности при осуществлении постоянного мониторинга со стороны Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и Авиационной администрации Казахстана", – заверили в Комитете гражданской авиации.

Специалисты напомнили, что действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад и проведение ее капитального ремонта было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления.

Реализация этого проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности полетов и улучшение качественных характеристик аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений.

"Вместе с тем, в связи с возможным внесением изменений в расписания выполнения рейсов, пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта", – добавили в ведомстве.

Напомним, что подобные работы в столичном аэропорту уже проводились летом прошлого года.

Так, 1 июля стало известно о том, что в международном аэропорту Астаны планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы.

Тогда на отдельных участках ВПП планировалось сменить верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также отремонтировать светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.

В МИИР (сейчас реорганизовано в Минтранспорта) тогда предупреждали, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Астаны находится в критическом состоянии.

Тогда сообщалось, что на капитальный ремонт и модернизацию инфраструктуры столичного аэропорта понадобится более 20 млрд тенге.

Согласно информации на официальном сайте столичного аэропорта, аэропорт Астаны был основан в 1931 году, за все время своего существования достиг возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду.

Воздушная гавань ежесуточно встречает и выпускает до 200 рейсов, ежемесячно – более 2 000 рейсов на вылет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058439-ogranicheniya-vvedut-v-aeroportu-astany-iz-za-remonta-vzletnoy-polosy/

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