Половина пенсии на обогрев: жители Семея топят печи прямо в квартирах (видео)

Жители двух многоэтажек в Семее жалуются на отсутствие центрального отопления, они греются обогревателями и топят печи прямо в квартирах, сообщает сайт телеканала KTK.

Жители двух многоквартирных домов в Семее рассказали телеканалу KTK, что каждую зиму замерзают в своих квартирах. Они вынуждены отапливать квартиры дровами и углем, часть квартир согревают с помощью электричества. Пенсионеры, которые живут в этих домах, жалуются, что на обогрев тратят почти половину пенсии.

"У меня 100 (тысяч тенге - прим. ред.) пенсия. И я 50 плачу. И на таблетки", - высказались пожилые жители дома.

По словам жителей, 24 года назад закрылось предприятие, которое обеспечивало их теплом. С тех пор многие топят печи прямо в квартире.

"В зиму 3-4 тонны уходит, смотря какая зима. Когда тепло, мы два ведра топим, три. Когда холодно, еще добавляем. Так таскаем на второй этаж. У меня тоже грыжа позвоночника, тазобедренная, давление высокое. Приходится таскать", - поделилась пенсионерка Бибигуль Калелова.

Другая жительница дома Айткана Кандакирова пользуется электрообогревателями, но получает потом огромные счета за свет.

"Всю зиму "холодильник" у меня был. Платила самую большую сумму - 45 800. 200 с лишним тыс. заплатила за зиму за отопление. Пенсия не сильно большая. Где-то 18 тыс. у меня оставалось. У меня кредиты еще есть. Оставалось на прожиточный минимум - этим жила. Я вот согреваюсь - вот у меня постоянно плед на диване. Руки постоянно завернутые в плед. На ногах несколько носков и тапочки", - рассказала Айткана Кандакирова.

Остальные многоэтажки в этом районе к центральному отоплению подключены. Но в акимате заявили, что коммунальная котельная обогреть еще два дома уже не сможет. Поэтому рассматривает вариант обращения к частным компаниям.

"Для решения данного вопроса местным исполнительным органом будут вестись переговоры с частным предприятием, чтобы подключить данные дома к его котельной. Но если даже переговоры пройдут успешно, нужно будет еще тянуть к домам трубы. Поэтому, скорее всего, согреться местные жители смогут не раньше следующего года", - прокомментировала главный специалист жилищно-коммунального сектора отдела ЖКХ города Елена Проскурякова.

Источник: KTK

Напомним, несколько дней назад министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании кабмина рассказал, как и где уже стартовал отопительный сезон в Казахстане. Он сообщил, что в связи с погодными условиями начало отопительного сезона в западных и южных регионах планируется с середины октября.

Также сообщалось, что в семи регионах Казахстана начался отопительный сезон. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты. В Минэнерго также назвали сроки подключения к отоплению социальных объектов в других регионах

Мы также писали, что в конце сентября в Астане начался отопительный сезон, а в Алматы отопительный сезон начали раньше положенного срока, с 7 октября.