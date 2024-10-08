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В каких регионах Казахстана уже включили отопление

Опубликовано:

Радиатор отопления
Радиатор. Иллюстративное фото: pxhere.com

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании кабмина рассказал, как и где уже стартовал отопительный сезон в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Алмасадам Саткалиев сообщил, что отопительный сезон уже стартовал в Абайской, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Астане.

"В связи с погодными условиями начало отопительного сезона в западных и южных регионах планируется с середины октября", - добавил он.

Для усиления подготовки к отопительному периоду и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон министерством:

  • скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию;
  • увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности;
  • увеличен годовой лимит возвратных инвестиций.

Принятые меры, по данным главы Минэнерго, в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% больше уровня прошлого года - до 327 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в семи регионах Казахстана начался отопительный сезон. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты. В Минэнерго также назвали сроки подключения к отоплению социальных объектов в других регионах.

Мы также писали, что в конце сентября в Астане начался отопительный сезон, а в Алматы отопительный сезон начнется раньше положенного срока - подключение объектов пройдет с 7 по 11 октября.

Напомним, ранее синоптики "Казгидромета" предупреждали, что октябрь в этом году будет холодным и дождливым. В первой декаде месяца почти по всей стране ожидаются дожди с грозами, в отдельных регионах - мокрый снег. Теплая и ясная погода будет лишь в отдельные дни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171364-v-kakih-regionah-kazahstana-uzhe-vklyuchili-otoplenie/

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