28,9 млн тенге заплатили казахстанцам за донесение о фактах коррупции
Опубликовано:
28,9 млн тенге выплатили гражданам Казахстана, сообщившим о коррупции - такие данные озвучил на брифинге официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, передает корреспондент NUR.KZ.
Данияр Бигайдаров заверил, что по каждому сообщению граждан принимаются соответствующие меры.
"При наличии достаточных данных и оснований начинается досудебное разбирательство. И напоминаем, что лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается денежное вознаграждение.
В случае, если в отношении виновного лица вступило в законную силу постановление суда или же обвинительный приговор. Поощрение регламентируется правилами и является действенным стимулирующим механизмом по формированию нулевой терпимости к фактам коррупции", - добавил он.
По его словам, размер вознаграждения сейчас составляет до 10% от суммы, но не более 4 тысяч МРП.
"За сообщение о коррупции можно получить до 15 млн тенге вознаграждения. С начала года территориальными департаментами Агентства за содействие в противодействии коррупции поощрено 76 лиц с выплатой денежного вознаграждения на сумму 28,9 млн тенге.
Большинство обращений содержат факты вымогательства, взяток за непривлечение к уголовной или административной ответственности, злоупотребление полномочиями, покровительство, нарушение сферы госзакупок и другие неправомерные действия должностных лиц", - отметил Данияр Бигайдаров.
Сегодня сообщалось о пресечении преступной схемы должностных лиц Министерства финансов.
Ранее мы писали, что бороться со взяточниками могут не только в Антикоре. Казахстанцам могут выплатить до 4 000 МРП за сообщение о фактах коррупции.
Летом мы сообщали, что депутаты мажилиса рассматривают два законопроекта по ужесточению антикоррупционного законодательства, а именно введение публичного реестра коррупционеров и криминализация обещания/предложения взятки.
Стоит также отметить, что ранее Казахстан также вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией, при этом первое место заняла соседняя Россия. Рейтинг составляли специалисты американского новостного журнала. Публикацию прокомментировали в Антикоре.
В сентябре прошлого года в Казахстане утвердили новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции - о них подробнее можно прочитать тут.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172022-28-9-mln-tenge-zaplatili-kazahstancam-za-donesenie-o-faktah-korrupcii/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.