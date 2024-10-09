28,9 млн тенге заплатили казахстанцам за донесение о фактах коррупции

28,9 млн тенге выплатили гражданам Казахстана, сообщившим о коррупции - такие данные озвучил на брифинге официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, передает корреспондент NUR.KZ.

Данияр Бигайдаров заверил, что по каждому сообщению граждан принимаются соответствующие меры.

"При наличии достаточных данных и оснований начинается досудебное разбирательство. И напоминаем, что лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается денежное вознаграждение.

В случае, если в отношении виновного лица вступило в законную силу постановление суда или же обвинительный приговор. Поощрение регламентируется правилами и является действенным стимулирующим механизмом по формированию нулевой терпимости к фактам коррупции", - добавил он.

По его словам, размер вознаграждения сейчас составляет до 10% от суммы, но не более 4 тысяч МРП.

"За сообщение о коррупции можно получить до 15 млн тенге вознаграждения. С начала года территориальными департаментами Агентства за содействие в противодействии коррупции поощрено 76 лиц с выплатой денежного вознаграждения на сумму 28,9 млн тенге.

Большинство обращений содержат факты вымогательства, взяток за непривлечение к уголовной или административной ответственности, злоупотребление полномочиями, покровительство, нарушение сферы госзакупок и другие неправомерные действия должностных лиц", - отметил Данияр Бигайдаров.

Сегодня сообщалось о пресечении преступной схемы должностных лиц Министерства финансов.

Ранее мы писали, что бороться со взяточниками могут не только в Антикоре. Казахстанцам могут выплатить до 4 000 МРП за сообщение о фактах коррупции.

Летом мы сообщали, что депутаты мажилиса рассматривают два законопроекта по ужесточению антикоррупционного законодательства, а именно введение публичного реестра коррупционеров и криминализация обещания/предложения взятки.

Стоит также отметить, что ранее Казахстан также вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией, при этом первое место заняла соседняя Россия. Рейтинг составляли специалисты американского новостного журнала. Публикацию прокомментировали в Антикоре.

В сентябре прошлого года в Казахстане утвердили новые правила вознаграждения за сообщение о коррупции - о них подробнее можно прочитать тут.