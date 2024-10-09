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Глав управлений Минфина посадили под домашний арест из-за подозрений в коррупции

Опубликовано:

Деньги
Деньги. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров сообщил о пресечении преступной схемы должностных лиц Министерства финансов, передает корреспондент NUR.KZ

На брифинге Антикора сообщили о пресечении преступной схемы должностных лиц Министерства финансов по незаконному получению денежных средств от субъектов предпринимательства за положительное разрешение налоговых проверок.

"В ходе специальной операции в городах Алматы и Астана изобличены в совершении тяжкого коррупционного преступления руководители управлений Министерства финансов. Они подозреваются в том, что, имея доступ к информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.

В дальнейшем, под предлогом решения данного вопроса, завладели его денежными средствами в сумме 68 миллионов тенге. Должностные лица Министерства финансов и посредник были изобличены с поличным", - сообщили в Антикоре.

Официальный представитель Антикора сообщил, что с санкции суда подозреваемые взяты под домашний арест с применением электронных средств слежения. Проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц, расследование продолжается.

Также сегодня на брифинге стало известно, что 28,9 млн тенге выплатили гражданам Казахстана, сообщившим о коррупции. В Антикоре объяснили, что размер вознаграждения сейчас составляет до 10% от суммы, но не более 4 тысяч МРП.

На сайте Минфина указано, что министерство осуществляет руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию в финансовой сфере.

Должность министра финансов с февраля текущего года занимает Мади Такиев, он заменил Ерулана Жамаубаева..

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172021-glav-upravleniy-minfina-posadili-pod-domashniy-arest-iz-za-podozreniy-v-korrupcii/

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