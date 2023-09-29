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Снег, дожди и сильный ветер: холодный октябрь прогнозируют синоптики в Казахстане

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Снег заметает пожелтевшие деревья
Осень. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики госметеослужбы "Казгидромет" рассказали, каким будет октябрь в этом году - эксперты обещают частые осадки и похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как сообщают синоптики, в первой декаде месяца с частым прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, усилением ветра с порывами до 15-23 м/с.

3-4 октября на востоке, юго-востоке страны прогнозируют сильные осадки, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег. Лишь в отдельные дни по республике установятся теплые и ясные дни.

С середины первой декады циклон с районов Скандинавии будет оказывать влияние в начале на западные регионы, в конце декады - на остальную территорию Казахстана. Вновь прогнозируются дожди с кратковременным прекращением в отдельные дни.

В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха:

  • на западе страны ночью от +3...+8°С до +7...+12°С, днем основной фон составит +20...+27°С;
  • на юго-западе ночью от +7...+15°С до +12...+17°С, днем от +22...+27°С до +24...+29°С;
  • на севере, северо-западе, в центре, на востоке республики ночью от 0...+7°С, в отдельных районах заморозки от 3°С до +5...+12°С, днем от +10...+15°С до +17...+22°С;
  • на юге страны основной фон ночью составит +5...+13°С, днем от +20...+25°С до +25...+30°С;
  • на юго-востоке колебание температуры воздуха ночью составит от +5...+13°С до +3...+9°С, днем от +18...+25°С до +13...+21°С, в горных районах - ночью от 0...-5°С до 0...+5°С, днем от +5...+10°С до +10...+15°С.

В конце декады прогнозируется понижение дневных температур воздуха:

  • в северной половине до +8...+13°С;
  • в южных регионах до +17...+25°С;
  • в юго-восточных регионах до +22...+27°С.

В начале второй декады на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. В середине месяца ожидается малооблачная погода и повышение температурного фона.

Очередная волна похолодания прогнозируется в конце месяца на всей территории страны, ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, туманы, гололед и порывистый ветер.

Температура воздуха понизится:

  • в западных регионах ночью до -5...-10°С, днем от +15...+20°С до +3...+8°С;
  • в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от 0...+5°С до -7...-12°С, днем от +11...+16°С до -3...-8°С;
  • на юге, юго-востоке ночью от +7...+12°С до -2...-7°С, днем от +18...+23°С до +5...+10°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038857-sneg-dozhdi-i-silnyy-veter-holodnyy-oktyabr-prognoziruyut-sinoptiki-v-kazahstane/

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