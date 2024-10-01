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Какая погода ожидает казахстанцев в октябре

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Девушка с зонтом на фоне осеннего пейзажа
Девушка с зонтом на фоне осеннего пейзажа. Иллюстративное фото: Freepik

Какая погода установится в октябре и ждать ли теплых дней в этом месяце казахстанцам - рассказали синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ.

По данным синоптиков "Казгидромет", в течение первой декады на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 м/с.

В северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.

В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:

  • на западе ночью от +3…+12°С до -3…+5°С, днем - от +18…+27°С до +13…+22°С;
  • на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0…+8 до -1…-6°С, днем - от +17…+25°С до +5…+13°С.

На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:

  • на юго-западе, на юге ночью от +10…+18°С до +7…+15°С, днем - от +23…+28°С до +20…+25°С;
  • на юго-востоке ночью от +5…+13°С до +10…+15°С, днем - от +20…+25°С до +15…+20°С.

В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10+18°С, в южной половине и на западе республики - до +20…+28°С.

Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, а также порывистый ветер, гололед и туманы.

В южной половине Казахстана погода будет преимущественно без осадков. Однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

Предполагается колебание температуры воздуха:

  • в западных регионах ночью от -2…+6°С до 0…-8°С, днем - от +13…+23°С до +3…+12°С;
  • в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +3…+10°С до -1…-10°С, днем - от +10…+20°С до -2…+5°С;
  • на юге, юго-западе, юго-востоке РК ночью от +3…+11°С до -1…-6°С, днем - от +18…+25°С до +8…+18°С.

Ранее синоптики рассказали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. Сообщалось, что в первые дни сентября будет тепло, а затем ожидается похолодание.

В октябре и ноябре, как сообщалось ранее, температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168020-kakaya-pogoda-ozhidaet-kazahstancev-v-oktyabre/

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