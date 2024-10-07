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Ухудшение погоды ожидается на части Казахстана в ближайшие дни

Опубликовано:

Капли дождя падают наземь
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На части Казахстана в период с 8 по 10 октября синоптики обещают сильные дожди с грозами, туман, а также усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В начале недели на большей части Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков. Однако потом на части страны начнутся дожди с грозами. Сильные осадки обещают на западе 9-10 октября.

По республике ожидается усиление ветра, в северных регионах в ночные и утренние часы - туман.

На западе - понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла, на северо-западе и севере - до 7-17 тепла, а на остальной территории резких изменений не ожидается.

Ранее мы писали о погоде на неделю в мегаполисах.

Так, в Шымкенте первые несколько дней обещают погоду без осадков. С 10 октября ожидаются дожди.

Жителей Астаны предупреждают о сильном похолодании - с 11 октября столицу накроет снегом, а температура опустится до 7 градусов. В Алматы в ближайшие дни будет дождливо, ожидается похолодание до 9 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170878-uhudshenie-pogody-ozhidaetsya-na-chasti-kazahstana-v-blizhayshie-dni/

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