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30 лет независимости Казахстана

"Крепче чем, твои отношения": указатель с изолентой в аэропорту Алматы рассмешил казахстанцев

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Указатель с изолентой
Указатель с изолентой. Фото: t.me/qumash_kz

В соцсетях появилось фото указателя с изолентой в аэропорту Алматы – снимок позабавил пользователей Казнета. На ситуацию отреагировала пресс-служба воздушной гавани, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Qumash опубликовал фото таблички, которая указывает выход на посадку. Судя по снимку, она прикреплена к металлической конструкции изолентой.

"Хотим пожелать вам такие же крепкие отношения, как изолента, которая держит табличку в 7 гейт", – говорится в публикации.

Пользователей Казнета фотография рассмешила, а некоторые даже оставили свои варианты подписей к снимку.

"Крепче чем твои отношения", "На ней мир держится", "Изолента – самый надежный помощник в жизни", "По фэн-шую должна быть синяя изолента", – пишут казахстанцы в комментариях.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Международного аэропорта Алматы, в терминале проводятся работы по модернизации инфраструктуры.

"В терминале проводятся работы по модернизации и обслуживанию кабельной инфраструктуры. К сожалению, в процессе выполнения данных работ знак был временно поврежден. В настоящий момент знак восстановлен", – рассказали представители воздушной гавани.

Добавим, что по информации на сайте TAV Airports Holding, в апреле 2021 года компания TAV Airports приняла на себя управление аэропортом Алматы, самым загруженным аэропортом Казахстана. В настоящее время TAV является 85%-ным бенефициарным владельцем аэропорта Алматы и связанных с ним топливных и кейтеринговых предприятий, а оставшиеся 15% акций принадлежат Казахстанскому инфраструктурному фонду, управляемому VPE Capital и поддерживаемому Kazyna Capital Management.

Аэропорт Алматы является главными авиационными воротами Казахстана, а также важным узлом на современном "Шелковом пути".

Напомним, ранее в соцсетях появилось фото баннера, установленного в международном аэропорту Астаны, с ошибками. На фото можно увидеть, что ошибки допущены как в русском, так и в казахском тексте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040767-krepche-chem-tvoi-otnosheniya-ukazatel-s-izolentoy-v-aeroportu-almaty-rassmeshil-kazahstantsev/

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