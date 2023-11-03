Ковер поверх дорожной ямы озадачил жителей Алматы

В соцсетях появилось фото, снятое на улицах Алматы – на нем виднеется дорожная яма, которую прикрыли ковром. Районный акимат отреагировал на публикацию, передает NUR.KZ.

Яму, образовавшуюся на дороге, прикрыли ковром в Алматы. Соответствующий снимок появился в Instagram-профиле kris_p_almata, автор поста сообщил, что яму сфотографировали по улице Айбергенова в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района.

Районный акимат отреагировал на публикацию.

"В рамках текущего ремонта улично-дорожной сети проводились работы по ремонту дороги по улице Айбергенова, дополнительно сообщаем, что приняты меры по устранению указанных вами замечаний. Работы по укладке асфальтного покрытия завершены", – сообщили в акимате Наурызбайского района.

В ноябре прошлого года жители микрорайона в Алатауском районе Алматы пожаловались на некачественное дорожное покрытие. В Сети появилось фото автобуса, одно из колес которого провалилось в яму в асфальте.

В конце мая этого года Казнет позабавило фото большой ямы в центре дороги в Павлодаре. Казахстанцы в шутку сравнили дыру со "входом в преисподнюю".

В июле житель Алматы снял на видео яму по проспекту аль-Фараби и заявил, что она появилась после ремонта на данном участке. Представители акимата опровергли его заявление, отметив, что там ремонтные работы не проводились.

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