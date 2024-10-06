Голосование на референдуме по АЭС завершилось в Казахстане
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В Казахстане в 20.00 по времени Астаны завершилось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС, передает NUR.KZ.
Впервые из-за перевода времени все избирательные участки в Казахстане закрылись в одно время - в 20.00.
Начался подсчет голосов. Далее Центризбирком подведет предварительные итоги.
На референдуме казахстанцы должны были решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могли выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Согласно последним данным, к 18.00 более 60% казахстанцев уже проголосовали на референдуме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170629-golosovanie-na-referendume-po-aes-zavershilos-v-kazahstane/
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