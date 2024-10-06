Голосование на референдуме по АЭС завершилось в Казахстане

В Казахстане в 20.00 по времени Астаны завершилось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС, передает NUR.KZ.

Впервые из-за перевода времени все избирательные участки в Казахстане закрылись в одно время - в 20.00.

Начался подсчет голосов. Далее Центризбирком подведет предварительные итоги.

На референдуме казахстанцы должны были решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могли выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Согласно последним данным, к 18.00 более 60% казахстанцев уже проголосовали на референдуме.