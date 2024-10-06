Сколько казахстанцев остаются в Украине и смогли ли они проголосовать на референдуме по АЭС

Вице-министр иностранных дел Роман Василенко в кулуарах Центральной комиссии референдума рассказал о том, сколько казахстанцев остаются в Украине, и могли ли они проголосовать на референдуме по АЭС передает NUR.KZ.

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Роман Василенко отметил, что на Украине избирательный участок не открывался, как он не открывался и в предыдущие годы.

"Там около 150 граждан РК по-прежнему находятся, но они по объективным причинам не имели возможности отдать свой голос", - пояснил он.

Ранее в Центральной комиссии референдума (она же ЦИК) замглавы МИД Роман Василенко озвучил предварительные данные по голосованию на участках за рубежом.

Так, по его словам, по состоянию на 19.00 за рубежом завершили работу 13 участковых комиссий референдума и проголосовало более 7358 граждан Казахстана (59,79 % явка).

Между тем, согласно последним данным, к 18.00 более 60% казахстанцев уже проголосовали на референдуме.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.