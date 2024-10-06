Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Более 60% казахстанцев проголосовали на референдуме по АЭС

Опубликовано:

Урна для голосования
Урна для голосования. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Центральной комиссии референдума (она же Центральная избирательная комиссия) провели пресс-конференцию, где рассказали о количестве проголосовавших к 18.00, передает NUR.KZ.

Всего, по последним данным, проголосовали 7,5 млн казахстанцев из 12,2 млн имеющих право голоса.

Самая высокая явка наблюдается в Кызылординской области, где участие приняли 79,87%. Наихудшая явка в Алматы – 22,91%.

Разбивка по областям выглядит так:

1. по области Абай – 64,24 %

2. по Акмолинской области – 68,98 %

3. по Актюбинской области – 72,31 %

4. по Алматинской области – 67,77 %

5. по Атырауской области – 60,80 %

6. по Западно-Казахстанской области – 64,41 %

7. по Жамбылской области – 57,76 %

8. по области Жетiсу – 64,24 %

9. по Карагандинской области – 69,48 %

10. по Костанайской области – 70,99 %

11. по Кызылординской области – 79,87 %

12. по Мангистауской области – 51,38 %

13. по Павлодарской области – 62,51 %

14. по Северо-Казахстанской области – 63,72 %

15. по Туркестанский области – 74,23 %

16. по области Ұлытау – 67,77 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 72,58%

18. по г. Астана – 49,35 %

19. по г. Алматы – 22,91 %

20. по г. Шымкент – 68,89 %

Ранее мы писали, по данным ЦИКа на 16:00, бюллетени получили 57,68 % от общего казахстанцев, включенных в списки. При этом референдум по АЭС признан состоявшимся, поскольку явка уже превысила 50 процентов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Референдум по строительству АЭС в Казахстане
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170587-bolee-60-kazahstancev-progolosovali-na-referendume-po-aes/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie