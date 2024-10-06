Более 60% казахстанцев проголосовали на референдуме по АЭС
Опубликовано:
В Центральной комиссии референдума (она же Центральная избирательная комиссия) провели пресс-конференцию, где рассказали о количестве проголосовавших к 18.00, передает NUR.KZ.
Всего, по последним данным, проголосовали 7,5 млн казахстанцев из 12,2 млн имеющих право голоса.
Самая высокая явка наблюдается в Кызылординской области, где участие приняли 79,87%. Наихудшая явка в Алматы – 22,91%.
Разбивка по областям выглядит так:
1. по области Абай – 64,24 %
2. по Акмолинской области – 68,98 %
3. по Актюбинской области – 72,31 %
4. по Алматинской области – 67,77 %
5. по Атырауской области – 60,80 %
6. по Западно-Казахстанской области – 64,41 %
7. по Жамбылской области – 57,76 %
8. по области Жетiсу – 64,24 %
9. по Карагандинской области – 69,48 %
10. по Костанайской области – 70,99 %
11. по Кызылординской области – 79,87 %
12. по Мангистауской области – 51,38 %
13. по Павлодарской области – 62,51 %
14. по Северо-Казахстанской области – 63,72 %
15. по Туркестанский области – 74,23 %
16. по области Ұлытау – 67,77 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 72,58%
18. по г. Астана – 49,35 %
19. по г. Алматы – 22,91 %
20. по г. Шымкент – 68,89 %
Ранее мы писали, по данным ЦИКа на 16:00, бюллетени получили 57,68 % от общего казахстанцев, включенных в списки. При этом референдум по АЭС признан состоявшимся, поскольку явка уже превысила 50 процентов.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Экс-премьер Казахстана проголосовал на референдуме по АЭС
- "Отнестись с пониманием": в МВД обратились к казахстанцам
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170587-bolee-60-kazahstancev-progolosovali-na-referendume-po-aes/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.