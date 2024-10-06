Более 60% казахстанцев проголосовали на референдуме по АЭС

В Центральной комиссии референдума (она же Центральная избирательная комиссия) провели пресс-конференцию, где рассказали о количестве проголосовавших к 18.00, передает NUR.KZ.

Всего, по последним данным, проголосовали 7,5 млн казахстанцев из 12,2 млн имеющих право голоса.

Самая высокая явка наблюдается в Кызылординской области, где участие приняли 79,87%. Наихудшая явка в Алматы – 22,91%.

Разбивка по областям выглядит так:

1. по области Абай – 64,24 %

2. по Акмолинской области – 68,98 %

3. по Актюбинской области – 72,31 %

4. по Алматинской области – 67,77 %

5. по Атырауской области – 60,80 %

6. по Западно-Казахстанской области – 64,41 %

7. по Жамбылской области – 57,76 %

8. по области Жетiсу – 64,24 %

9. по Карагандинской области – 69,48 %

10. по Костанайской области – 70,99 %

11. по Кызылординской области – 79,87 %

12. по Мангистауской области – 51,38 %

13. по Павлодарской области – 62,51 %

14. по Северо-Казахстанской области – 63,72 %

15. по Туркестанский области – 74,23 %

16. по области Ұлытау – 67,77 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 72,58%

18. по г. Астана – 49,35 %

19. по г. Алматы – 22,91 %

20. по г. Шымкент – 68,89 %

Ранее мы писали, по данным ЦИКа на 16:00, бюллетени получили 57,68 % от общего казахстанцев, включенных в списки. При этом референдум по АЭС признан состоявшимся, поскольку явка уже превысила 50 процентов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.