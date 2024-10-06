Референдум по АЭС: названы регионы с самой низкой явкой

В Центральной комиссии референдума (Центральная избирательная комиссия) озвучили предварительные данные о явке на референдум по АЭС на 16:00, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

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Как сообщает ЦИК в Telegram-канале, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16:00 бюллетени получили 57,68% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. по области Абай – 58,12 %

2. по Акмолинской области – 63,50 %

3. по Актюбинской области – 68,41 %

4. по Алматинской области – 64,09 %

5. по Атырауской области – 56,61 %

6. по Западно-Казахстанской области – 60,82 %

7. по Жамбылской области – 53,58 %

8. по области Жетiсу – 58,86 %

9. по Карагандинской области – 62,86 %

10. по Костанайской области – 67,57 %

11. по Кызылординской области – 76,15 %

12. по Мангистауской области – 47,70 %

13. по Павлодарской области – 58,70 %

14. по Северо-Казахстанской области – 60,15 %

15. по Туркестанский области – 70,73 %

16. по области Ұлытау – 63,85 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 68,33%

18. по г. Астана – 46,30 %

19. по г. Алматы – 20,57 %

20. по г. Шымкент – 66,48 %

Вместе с тем в ЦИКе сообщили, что в 16.00 по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава в США.

Ранее сообщалось, что референдум по АЭС в Казахстане признан состоявшимся, явка превысила 50 процентов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.