Референдум по АЭС: названы регионы с самой низкой явкой
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В Центральной комиссии референдума (Центральная избирательная комиссия) озвучили предварительные данные о явке на референдум по АЭС на 16:00, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.
Как сообщает ЦИК в Telegram-канале, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16:00 бюллетени получили 57,68% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 58,12 %
2. по Акмолинской области – 63,50 %
3. по Актюбинской области – 68,41 %
4. по Алматинской области – 64,09 %
5. по Атырауской области – 56,61 %
6. по Западно-Казахстанской области – 60,82 %
7. по Жамбылской области – 53,58 %
8. по области Жетiсу – 58,86 %
9. по Карагандинской области – 62,86 %
10. по Костанайской области – 67,57 %
11. по Кызылординской области – 76,15 %
12. по Мангистауской области – 47,70 %
13. по Павлодарской области – 58,70 %
14. по Северо-Казахстанской области – 60,15 %
15. по Туркестанский области – 70,73 %
16. по области Ұлытау – 63,85 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 68,33%
18. по г. Астана – 46,30 %
19. по г. Алматы – 20,57 %
20. по г. Шымкент – 66,48 %
Вместе с тем в ЦИКе сообщили, что в 16.00 по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава в США.
Ранее сообщалось, что референдум по АЭС в Казахстане признан состоявшимся, явка превысила 50 процентов.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
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- Референдум по АЭС в Казахстане признан состоявшимся, явка превысила 50 процентов
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170557-stroitelstvo-aes-v-cike-ozvuchili-novye-dannye-po-yavke-kazahstancev-na-referendum/
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