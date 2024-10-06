Референдум по АЭС в Казахстане признан состоявшимся, явка превысила 50 процентов

В Центральной комиссии референдума (Центральная избирательная комиссия) озвучили предварительные данные о явке на референдум по вопросу строительства АЭС на 14.00, передает NUR.KZ.

Согласно последним данным, по состоянию на 14.00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 51,77 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. по области Абай – 52,99 %

2. по Акмолинской области – 54,91 %

3. по Актюбинской области – 52,85 %

4. по Алматинской области – 59,32 %

5. по Атырауской области – 52,91 %

6. по Западно-Казахстанской области – 50,52 %

7. по Жамбылской области – 48,80 %

8. по области Жетiсу – 55,42 %

9. по Карагандинской области – 59,92 %

10. по Костанайской области – 61,54 %

11. по Кызылординской области – 54,13 %

12. по Мангистауской области – 46,19 %

13. по Павлодарской области – 49,18 %

14. по Северо-Казахстанской области – 48,00 %

15. по Туркестанский области – 67,38 %

16. по области Ұлытау – 59,65 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 61,73%

18. по г. Астана – 45,19 %

19. по г. Алматы – 16,91 %

20. по г. Шымкент – 64,38 %

"В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме", референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме", - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.