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"Почему не раздали?": на видео с простаивающими продуктами для пострадавших от паводков отреагировали в акимате Аркалыка

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Склад с гуманитарной помощью
Склад с гуманитарной помощью. Кадр из видео: instagram/astana.boss

В Сети появилось видео, где на складе якобы простаивают продукты питания и стройматериалы, предназначенные для пострадавших от паводков. На видео отреагировали в акимате Аркалыка, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-паблике astana.boss. Голос за кадром утверждает, что находится на складе, где хранятся продукты питания и стройматериалы, которые были высланы в качестве гуманитарной помощи из Узбекистана и Таджикистана.

Мужской голос за кадром также акцентирует внимание на том, что уже сентябрь месяц, а пострадавшим от паводков так и не раздали помощь.

"Сентябрь. Вот мука, рожки, напитки, вода даже есть. Это, кажется, гуманитарная помощь, которая пришла из Узбекистана и Таджикистана. До сих пор лежит. Почему не раздали?", - отмечает голос за кадром.

Ситуацию со складом, полным продуктов, корреспонденту NUR.KZ прояснили в пресс-службе акимата Аркалыка.

"Во время чрезвычайной ситуации, связанной с паводками в Костанайской области в мае, на склад, расположенный в Аркалыке, из Узбекистана прибыло 2 вагона продовольствия, которые были поделены на 3 части и распределены в Амангельдинский, Джангельдинский районы и город Аркалык соответственно.

Решение по распределению было осуществлено специально созданной комиссией, куда вошли представители общественности, депутаты маслихатов и журналисты. В числе прибывшей гуманитарной помощи скоропортящихся продуктов не было, а именно вода, компот консервированный, сахар, рис, мука, макароны", - говорится в сообщении акимата.

Кроме того, по данным госоргана, из Таджикистана в регионе также прибыло 3 вагона цемента, 1 вагон шифера, 1 вагон бутилированной питьевой воды, которые также были распределены в равных долях на 3 вышеуказанных района. Один вагон с водой был передан также в мечеть города Аркалык.

"Стоит отметить, что с момента приема гуманитарной помощи, данная продукция была роздана только пострадавшим от паводков во время действия режима ЧС. Как только режим был снят (решение акима города Аркалык от 11.09.2024) и ввиду оставшихся излишков гуманитарной помощи, было принято решение о выдаче оставшейся продукции нуждающимся.

На сегодняшний день в отдел занятости и социальных программ акимата Аркалыка поступило 739 обращений от жителей, из которых 618 уже получили продукты питания. Также стоит отметить, что отделом занятости совместно с специальной комиссией проводятся все мероприятия по определению нуждающихся и строгий контроль за выдачей гуманитарной помощи", - добавили в акимате.

Здесь же отметили, что информация, распространяемая блогерами города Аркалыка и озвучиваемая в видео, является не достоверной, с искаженными фактами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170542-pochemu-ne-razdali-na-video-s-prostaivayushchimi-produktami-dlya-postradavshih-ot-pavodkov-otreagirovali-v-akimate-arkalyka/

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