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"Это революция": казахстанцы смогут судиться в других городах, если сомневаются в местных судьях

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: AmnajKhetsamtip/Getty Images

В мажилисе рассматривают законопроект по реформированию судебной системы и совершенствованию судопроизводства - предлагается разрешить судиться в других регионах, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из инициаторов законопроекта Бакытжан Базарбек назвал это революцией в судопроизводстве Казахстана.

"Законопроект очень важный для дальнейшей модернизации судебной системы (…) Я хотел бы особо акцентировать внимание ваше на одной важной прогрессивной норме этого проекта - это введение экстерриториальности, подсудности по административным делам по выбору истца.

По сути, это революция в отечественном судопроизводстве. В качестве примера, я приведу - если, например, аким вынес заведомо незаконное постановление и предоставил землю там, где это запрещено, то граждане, чьи права этим решением затронуты или нарушены, они могут выбрать другой регион отправления правосудия. То есть в судебном кабинете они подают иск в суд и ставят галочку на "экстерриториальность", и сам судебный кабинет выбирает регион.

Если, условно, аким Астаны вынес незаконное постановление, то дело может быть рассмотрено в Мангистауской или в Костанайской области, или в Таразе. В этом заключается суть экстерриториальности", - заявил депутат.

Он добавил, что для проведения суда в другом регионе нужно будет согласие обеих сторон.

По мнению депутата, введение экстерриториальной подсудности поможет решить проблему возможной зависимости судей от местных исполнительных органов и станет антикоррупционным инструментом.

Отмечается, что возможность судиться в других городах или областях Казахстана предлагается по административным и гражданским делам, уголовных дел норма не коснется.

На официальном сайте мажилиса говорится, что соответствующий законопроект разработан депутатами парламента в реализацию поручений главы государства.

В нем также предлагается новая модель, согласно которой изменится роль Верховного Суда, основным предназначением которого станет разъяснение и обеспечение единообразия судебной практики. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды. В связи с чем вносятся поправки в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Административный процедурно-процессуальный кодексы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2120088-eto-revolyuciya-kazahstancy-smogut-suditsya-v-drugih-gorodah-esli-somnevayutsya-v-mestnyh-sudyah/

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