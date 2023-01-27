Казахстанские судьи хотят изменить этический кодекс

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанские судьи хотят изменить свой кодекс этики - служители Фемиды считают, что сейчас он слишком суров, сообщается на сайте телеканала КТК.

По мнению некоторых судей, из-за требований кодекса этики желающих работать в данной сфере с каждым годом становится все меньше.

"Чтобы судья мог свободно, так же как и другой гражданин, ходить на свадебные торжества, в рестораны. Вот это слишком большое ограничение делает непривлекательной судейскую профессию. Одна из причин, почему хорошие юристы в судьи не стараются идти. Понятно, низкая зарплата – сравнительно с хорошими адвокатами, большая нагрузка у судей – в выходные работают, перерабатывают. Не понаслышке мы это знаем", - заявил председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев.

Проект нового кодекса уже находится в разработке, отметили корреспонденты.

Сообщается, что в нем будут учтены даже предложения зарубежных экспертов.

В обсуждении документа участвовали представители Американской ассоциации юристов в Казахстане.

Тем не менее, по мнению некоторых экспертов, кодекс этики – это лишь малая часть того, что необходимо менять в сфере правосудия. Они считают, что в первую очередь нужно сделать судей независимыми при принятии решений, а также изменить систему взысканий за нарушение этических норм.

"Я считаю, что виды взысканий, они не должны быть схожими с теми взысканиями, которые налагаются на служащих, судей, в том числе, в дисциплинарном порядке. Я считаю, что мы должны предусмотреть другие виды наказания. Например, ограничиться максимально порицанием, общественным порицанием", - сказал председатель специализированного межрайонного суда Жамбылской области Думан Мауленов.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007120-kazahstanskie-sudi-hotyat-izmenit-eticheskiy-kodeks/