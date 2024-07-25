Казахстан введет электронную очередь еще на 14 КПП на границе с Россией
Опубликовано:
На границе с Российской Федерацией продолжается внедрение электронной очереди - она появится еще на 14 пунктах пропуска, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.
О расширении количества КПП с электронными очередями на границе с Россией Комитет госдоходов сообщает в своем Telegram-канале. Отмечается, что на казахстанско-российской границе электронная очередь поэтапно внедряется с ноября 2023 года и сейчас функционирует на 7 пунктах пропуска.
"С начала запуска на казахстанско-российской границе через систему электронной очереди проследовало более 13 тыс. грузовых автомашин. В целом, система электронной очереди показывает свою эффективность и позитивно воспринимается перевозчиками.
Учитывая положительные результаты, планируется запуск "CarGoRuqsat" дополнительно на 14 пунктах пропуска на казахстанско-российской границе", - говорится в сообщении КГД.
Так, электронные очереди планируется ввести:
- с 31 июля 2024 года – "Акбалшык", "Желкуар" (Костанайская обл.), "Жаныбек", "Орда" (ЗКО);
- с 15 августа 2024 года – "Амангельды" (Павлодарская обл.), "Кызыл Жар" (СКО), "Коянбай", "Байтанат" (обл. Абай);
- с 29 августа 2024 года – "Шарбакты", "Урлютобе" (Павлодарская обл.), "Каракога" (СКО);
- с 9 сентября 2024 года – "Аят" (Костанайская обл.), "Алимбет" (Актюбинская обл.), "Шаган" (ЗКО).
Отмечается, что использование системы "CarGoRuqsat" предусмотрено как посредством приложения, так и через интернет-браузер. Система позволяет предварительно забронировать электронную очередь для пересечения границы, что обеспечивает оперативность и прозрачность ее прохождения.
По данным комитета, "CarGoRuqsat" также интегрирована с 17 информационными системами госорганов, за счет чего перевозчики заблаговременно получают информацию о наличии штрафов и задолженностей, необходимости оформления соответствующих документов для перемещения товаров и др.
Отмечается, что на сегодняшний день на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией применяется система электронной очереди "CarGoRuqsat".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2139882-dopolnitelnye-elektronnye-ocheredi-zapuskayut-na-granice-kazahstana-s-rossiey/