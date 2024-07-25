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Казахстан введет электронную очередь еще на 14 КПП на границе с Россией

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Затор на границе
Скопление машин. Иллюстративное фото: pixabay.com

На границе с Российской Федерацией продолжается внедрение электронной очереди - она появится еще на 14 пунктах пропуска, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов.

О расширении количества КПП с электронными очередями на границе с Россией Комитет госдоходов сообщает в своем Telegram-канале. Отмечается, что на казахстанско-российской границе электронная очередь поэтапно внедряется с ноября 2023 года и сейчас функционирует на 7 пунктах пропуска.

"С начала запуска на казахстанско-российской границе через систему электронной очереди проследовало более 13 тыс. грузовых автомашин. В целом, система электронной очереди показывает свою эффективность и позитивно воспринимается перевозчиками.

Учитывая положительные результаты, планируется запуск "CarGoRuqsat" дополнительно на 14 пунктах пропуска на казахстанско-российской границе", - говорится в сообщении КГД.

Так, электронные очереди планируется ввести:

  • с 31 июля 2024 года – "Акбалшык", "Желкуар" (Костанайская обл.), "Жаныбек", "Орда" (ЗКО);
  • с 15 августа 2024 года – "Амангельды" (Павлодарская обл.), "Кызыл Жар" (СКО), "Коянбай", "Байтанат" (обл. Абай);
  • с 29 августа 2024 года – "Шарбакты", "Урлютобе" (Павлодарская обл.), "Каракога" (СКО);
  • с 9 сентября 2024 года – "Аят" (Костанайская обл.), "Алимбет" (Актюбинская обл.), "Шаган" (ЗКО).

Отмечается, что использование системы "CarGoRuqsat" предусмотрено как посредством приложения, так и через интернет-браузер. Система позволяет предварительно забронировать электронную очередь для пересечения границы, что обеспечивает оперативность и прозрачность ее прохождения.

По данным комитета, "CarGoRuqsat" также интегрирована с 17 информационными системами госорганов, за счет чего перевозчики заблаговременно получают информацию о наличии штрафов и задолженностей, необходимости оформления соответствующих документов для перемещения товаров и др.

Отмечается, что на сегодняшний день на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией применяется система электронной очереди "CarGoRuqsat".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2139882-dopolnitelnye-elektronnye-ocheredi-zapuskayut-na-granice-kazahstana-s-rossiey/

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