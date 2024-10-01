Водители большегрузов подрались из-за несоблюдения очереди на границе Казахстана с Россией

Полиция начала расследование из-за драки, которая произошла на трассе "Самара-Шымкент" между водителями большегрузов, сообщает издание "Мой город".

Очевидцы сообщили изданию, что между водителями большегрузов из Кыргызстана и Казахстана якобы случился конфликт у погранпоста "Сырым" из-за несоблюдения очередности при пропуске через границу.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию подтвердили.

"По факту конфликта 30 сентября на автотрассе "Самара-Шымкент" между водителями большегрузов из-за несоблюдения очереди начато расследование", - сообщили в полиции.

Сообщается, что расследование начато по статье "Хулиганство".

По данным издания, ранее сообщалось, что из-за техобслуживания оборудования на пункте пропуска "Маштаково" на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области могут возникнуть заторы.

Напомним, в августе текущего года КНБ обращался я к казахстанцам из-за возможных трудностей при пересечении границы с Россией. Тогда на сопредельной территории был запланирован ремонт дорожного полотна.

В конце июля сообщалось, что на границе с Российской Федерацией продолжается внедрение электронной очереди - она должна появиться еще на 14 пунктах пропуска. Отмечалось, что на казахстанско-российской границе электронная очередь поэтапно внедряется с ноября 2023 года и сейчас функционирует на 7 пунктах пропуска.

В мае на границе Казахстана и России со стороны пограничного пропуска "Сырым" скопилась очередь из двух сотен фур. Как сообщили журналистам в погранслужбе, причиной было проведение работ по обслуживанию технических средств пограничного контроля в международном автомобильном пункте пропуска "Маштаково".

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась в ЗКО в феврале этого года. Очереди на пункте пропуска "Сырым" ожидали порядка 500 фур.