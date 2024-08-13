КНБ обратился к казахстанцам из-за возможных трудностей при пересечении границы с Россией

С 15 по 28 августа на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК, в указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна.

Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось, отмечается в публикации.

Ведомство просит учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения.

Добавим, в конце июля сообщалось, что на границе с Российской Федерацией продолжается внедрение электронной очереди - она появится еще на 14 пунктах пропуска. Отмечается, что на казахстанско-российской границе электронная очередь поэтапно внедряется с ноября 2023 года и сейчас функционирует на 7 пунктах пропуска.

Ранее в конце мая на границе Казахстана и России со стороны пограничного пропуска "Сырым" скопилась очередь из двух сотен фур. Как сообщили журналистам в погранслужбе, причиной было проведение работ по обслуживанию технических средств пограничного контроля в международном автомобильном пункте пропуска "Маштаково".

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась в ЗКО в феврале этого года. Очереди на пункте пропуска "Сырым" ожидали порядка 500 фур.