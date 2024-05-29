Огромная очередь из нескольких сотен фур скопилась на границе Казахстана с Россией

На границе Казахстана и России скопилась очередь из двух сотен фур. Скопление большегрузов объяснили в Погранслужбе КНБ по ЗКО, передает "Мой город".

По информации портала, скопление фур наблюдается со стороны пограничного пропуска "Сырым". В очереди насчитывается порядка двух сотен большегрузов.

Как сообщили журналистам в Погранслужбе КНБ РК по Западно-Казахстанской области, ссылаясь на информацию от пограничного ведомства РФ по Оренбургской области, в международном автомобильном пункте пропуска "Маштаково" с 14 мая по 31 мая этого проводятся работы по обслуживанию технических средств пограничного контроля.

"В этот период движение грузовых транспортных средств заграничного следования через "Маштаково" временно затруднено. Значительно снизилась пропускная способность автомобильных пунктов пропуска "Маштаково" и "Сырым".

При пересечении государственной границы рекомендуем воспользоваться альтернативными маршрутами движения через менее загруженные автомобильные пункты пропуска "Аксай", "Шаган" и "Таскала", — пояснили в погранслужбе по ЗКО.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась в ЗКО в феврале этого года. Очереди на пункте пропуска "Сырым" ожидали порядка 500 фур. Водители говорили, что зима выдалась для них очень сложной.

Ранее сообщалось, что на кыргызско-казахстанском участке госграницы скопилось 468 легковых и грузовых авто. Тогда скопление транспорта связывали с резким увеличением грузопотока из Кыргызстана в Казахстан и другие страны из-за улучшения погодных условий в Жамбылской области.

В марте этого года для большегрузов на месяц ввели ограничения в некоторых регионах Казахстана. Ограничение не распространялось на автотранспорт, осуществляющий международные перевозки грузов и пассажиров.