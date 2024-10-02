Полицию Казахстана переводят на усиленный вариант несения службы
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Со 2 октября личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы на период подготовки к референдуму и его проведению, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщается, что МВД будет принимать меры по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения республиканского референдума.
"Со 2 октября личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы. Совместно с госорганами будут проведены комиссионные обследования участков для голосования на предмет их технической укрепленности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Сотрудники полиции с момента завоза избирательных бюллетеней будут нести службу на избирательных участках. Также полицейские будут задействованы на сопровождение избирательной документации", - рассказали в МВД,
Всего по стране охрану общественного порядка будет осуществлять порядка 33 тысяч сотрудников, из них на избирательных участках 18 тысяч.
Напомним, референдум пройдет 6 октября.
Накануне зампред ЦИК рассказал о временных рамках, в которых пройдет голосование на избирательных участках референдума по строительству АЭС в Казахстане.
Также стало известно, как будет проходить голосование для казахстанцев, находящихся за рубежом. Константин Петров рассказал, что за пределами РК было создано 76 участков в 61 стране. Из-за ситуации в Ливане участок там работать не будет, все остальные ждут казахстанцев в назначенное время.
Кроме того сообщалось, в каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане могут признать несостоявшимся.
Сегодня также сообщалось, что полиция Алматы была переведена на усиленный вариант несения службы - ежесуточно правопорядок в мегаполисе охраняют свыше 2 тысяч полицейских.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168926-policiyu-kazahstana-perevodyat-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby/
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