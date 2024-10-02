В Алматы полицию переводят на усиление

Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы - ежесуточно правопорядок в мегаполисе охраняют свыше 2 тысяч полицейских, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в целях обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий, полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.

В связи с этим проведен единый развод алматинского гарнизона.

"Уважаемые коллеги! От вашего оперативного реагирования и результативной работы напрямую зависит состояние общественной безопасности в нашем городе. На сегодняшний день полиция Алматы имеет передовую материально-техническую базу и обеспечена всем необходимым для наступательной борьбы с преступностью и укрепления правопорядка. При этом всегда следует помнить, что защита конституционных прав и свобод граждан - приоритетная задача органов внутренних дел", - отметил глава ДП Арыстангани Заппаров.

Руководитель алматинской полиции также обратил особое внимание на реализацию одной из приоритетных концепций министерства внутренних дел по переходу на сервисную модель функционирования, что способствует повышению качества работы полиции.

Также во время строевого смотра было проверено обмундирование сотрудников строевых подразделений и технических средств.

В начале сентября полиция Алматы была переведена на усиленный вариант несения службы в связи с матчем сборных Казахстана и Норвегии по футболу.

В эти же дни в преддверии проведения Всемирных игр кочевников в Астане и по всему Казахстану полиция перешла на усиленный вариант несения службы.

Также в конце сентября на усиленный режим работы переведены полицейские Карагандинской области. Причиной стало растущее число краж скота в регионе.