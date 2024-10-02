"Это брутальные мужчины на конях - кровь кипит": МИД Казахстана о поведении спортсменов из Кыргызстана
Опубликовано:
На брифинге в казахстанском МИД официального представителя Айбека Смадиярова попросили прокомментировать поведение спортсменов из Кыргызстана на Играх кочевников, передает корреспондент NUR.KZ.
Речь идет о ситуации, произошедшей недавно на Играх кочевников в Астане, когда во время финальной игры по кокпару между Казахстаном и Кыргызстаном представитель нашей страны ударил соперника камчой.
"У нас с Кыргызстаном хорошие отношения, и если какие-то споры возникают в области спорта - это всего лишь спорт. Тут нет никакой политики. Мы веками были соседями, так же и останемся.
Это брутальные мужчины на конях. Естественно, у них кровь кипит, эмоциональное поведение, ничего страшного. Бывает. Это ни в коем случае не повлияет на отношения (стран - прим. ред.)", - прокомментировал Айбек Смадияров.
Напомним, на минувших Играх кочевников сборная Казахстана по кокпару в финале обыграла кыргызстанскую команду. Однако во время последней игры произошел скандал - представитель нашей страны ударил соперника камчой.
Кроме того, в соцсетях распространилась информация о том, что якобы сотрудник КНБ оказывал давление на спортсмена из Кыргызстана. Данные сведения опровергли.
Чуть позже федерация Кыргызстана по кок-бору (кокпар) предложила казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября, который "устранит все спорные моменты" и станет своего рода матч-реваншем. Казахстан прокомментировал предложение.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168850-eto-brutalnye-muzhchiny-na-konyah-krov-kipit-v-mid-kazahstana-o-povedenii-sportsmenov-iz-kyrgyzstana/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.