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Матч-реванш с Казахстаном предложили провести в Кыргызстане после скандала на Играх кочевников

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Сборная по кок-бору
Сборная Казахстана по кок-бору. Фото: Пресс-служба V Всемирных игр кочевников

Федерация Кыргызстана по кок-бору (кокпар) предложила казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября, который "устранит все спорные моменты", сообщает 24.kg.

По данным издания, федерация по кок-бору Кыргызстана предложила казахстанским спортсменам провести матч-реванш в рамках Кубка согласия и провести его 1 ноября на берегу Иссык-Куля. Такое предложение выдвинул глава федерации Рамис Джунусалиев.

"Мы хотим предложить казахской стороне матч-реванш, чтобы устранить спорные моменты. Предлагаем спортсменам соседней страны выступить тем же составом, что и на Всемирных играх кочевников, - заявил он.

Он добавил, что предложение направлено на укрепление спортивных связей между Кыргызстаном и Казахстаном, а также на обеспечение честной игры.

Ранее в Астане завершился турнир по кок-бору в рамках V Всемирных игр кочевников. Золото взяла сборная Кыргызстана, победившая казахстанскую сборную в финале.

До этого сборные Казахстана и Кыргызстана встретились в финале турнира по кокпару. В этой дисциплине хозяева соревнований выиграли в дополнительное время.

При этом сообщалось, что финал был омрачен скандалом. Во время финальной игры представитель нашей страны ударил соперника камчой.

Кроме того, в соцсетях распространилась информация о том, что якобы сотрудник КНБ оказывал давление на спортсмена из Кыргызстана. Данные сведения опровергли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2161774-match-revansh-s-kazahstanom-predlozhili-provesti-v-kyrgyzstane-posle-skandala-na-igrah-kochevnikov/

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