"Оказывал давление на игрока из Кыргызстана": фейк из соцсети опровергли в КНБ

В соцсетях распространилась информация о том, что якобы сотрудник КНБ оказывал давление на спортсмена из Кыргызстана. Данные сведения оказались фейком, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.

"12 сентября 2024 года в СМИ и социальных сетях распространена информация об оказанном на игрока сборной Кыргызстана по кокпару давлении со стороны сотрудника КНБ. Данная информация не соответствует действительности", - сообщается в Telegram-канале КНБ.

В комитете отметили, что их сотрудники в ходе проведения V Всемирных игр кочевников в обеспечении общественного порядка участия не принимали.

Напомним, 8 сентября в Астане состоялось открытие Всемирных игр кочевников. С речью на стадионе "Астана арена" выступил президент Касым-Жомарт Токаев. При этом почетными гостями мероприятия стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев.

Первый эпизод торжественной церемонии завершал номер Димаша Кудайбенгена. Артист исполнил новую композицию "Киелі мекен" ("Священная земля"). Также состоялся парад спортсменов из 89 стран.

Между тем сегодня в столице завершились V Всемирные игры кочевников, по итогам которых в медальном зачете первенствовал Казахстан со 115 медалями. Второе и третье место заняли Кыргызстан и Узбекистан.