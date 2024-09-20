В Федерации кокпара Казахстана сделали заявление о матче-реванше с Кыргызстаном

Федерация кокпара Республики Казахстан ответила на предложение кыргызской стороны о проведении совместного матча, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram федерации.
Ранее, Федерация Кыргызстана по кок-бору (кокпар) предложила казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября, который "устранит все спорные моменты".
"Что касается приглашения на турнир 1 ноября со стороны Федерации кок бору Кыргызстана, многие ошибочно считают его ответным матчем за финал V Всемирных игр кочевников. Кыргызская сторона пригласила нас принять участие в открытом турнире, но следует отметить, что эти соревнования не входят в наш календарный план, и на этот период у нас запланированы другие турниры.
В будущем Казахстан готов, если Кыргызстан пригласит на чемпионат мира или международные турниры по кокпару. Тот факт, что многие ждут ответного матча между двумя странами, означает, что интерес к кокпару возрос. Это счастливая ситуация. Мы воспринимаем это как знак того, что уровень нашей национальной игры поднялся на одну ступень", - заявили в Федерации.
Ранее в Астане завершился турнир по кок-бору в рамках V Всемирных игр кочевников. Золото взяла сборная Кыргызстана, победившая казахстанскую сборную в финале.
До этого сборные Казахстана и Кыргызстана встретились в финале турнира по кокпару. В этой дисциплине хозяева соревнований выиграли в дополнительное время.
При этом сообщалось, что финал был омрачен скандалом. Во время финальной игры представитель нашей страны ударил соперника камчой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164036-v-federacii-kokpara-kazahstana-sdelali-zayavlenie-o-matche-revanshe-s-kyrgyzstanom/