В Федерации кокпара Казахстана сделали заявление о матче-реванше с Кыргызстаном

Федерация кокпара Республики Казахстан ответила на предложение кыргызской стороны о проведении совместного матча, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram федерации.

Ранее, Федерация Кыргызстана по кок-бору (кокпар) предложила казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября, который "устранит все спорные моменты".

"Что касается приглашения на турнир 1 ноября со стороны Федерации кок бору Кыргызстана, многие ошибочно считают его ответным матчем за финал V Всемирных игр кочевников. Кыргызская сторона пригласила нас принять участие в открытом турнире, но следует отметить, что эти соревнования не входят в наш календарный план, и на этот период у нас запланированы другие турниры.

В будущем Казахстан готов, если Кыргызстан пригласит на чемпионат мира или международные турниры по кокпару. Тот факт, что многие ждут ответного матча между двумя странами, означает, что интерес к кокпару возрос. Это счастливая ситуация. Мы воспринимаем это как знак того, что уровень нашей национальной игры поднялся на одну ступень", - заявили в Федерации.

Ранее в Астане завершился турнир по кок-бору в рамках V Всемирных игр кочевников. Золото взяла сборная Кыргызстана, победившая казахстанскую сборную в финале.

До этого сборные Казахстана и Кыргызстана встретились в финале турнира по кокпару. В этой дисциплине хозяева соревнований выиграли в дополнительное время.

При этом сообщалось, что финал был омрачен скандалом. Во время финальной игры представитель нашей страны ударил соперника камчой.

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