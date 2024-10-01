Жительница СКО обвинила органы опеки в похищении ребенка: выяснились новые подробности

Жительница Петропавловска обвинила органы опеки в похищении старшего ребенка, пока она была в больнице с младшим. В госорганах прокомментировали ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

Обращение матери-одиночки из Петропавловска появилось в соцсетях в минувшие выходные. Женщина со слезами на глазах попросила о помощи.

Как утверждает сама казахстанка, пока лежала с младшим сыном в больнице, органы опеки якобы похитители ее старшего.

При этом, по словам матери, младший ребенок – четырехлетний малыш – попал в больницу после падения лестницы. Однако медики заподозрили, что мальчика избили, поэтому у матери-одиночки и забрали старшего ребенка.

"Органы опеки забрали, похитили моего ребенка средь бела дня, когда он шел со школы, просто взяли и похитили. Ребенок кричал, плакал, сопротивлялся, не хотел с ними идти. Я лежала в больнице с младшим сыном, они просто взяли и похитили его. Увезли его в детский дом, в изолятор. С младшим сыном меня насильно держали в больнице. Убежала с ребенком, в чем была. Просто в чем была. В пижаме и в тапочках", – поделилась женщина в обращении.

Шокирующий случай уже начали расследовать полицейские. Травмы, которые получил четырехлетний малыш, по мнению экспертов, нанесли его здоровью серьезный вред. При каких именно обстоятельствах пострадал ребенок, сейчас выясняется.

Органы опеки между тем подтвердили, что старшего сына женщины действительно забрали у матери. Шестилетнего мальчика временно разместили в специальном центре. На такой шаг, объясняют в отделе образования, пошли вынуждено. Ребенок остался без присмотра родителей – и это при том, что пока неизвестно, кто избил его младшего брата.

"Совместно с управлением полиции было согласовано и принято решение, что ребенка необходимо поместить в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с тем, что ребенок остался без законного представителя, так как мама находилась в больнице с младшим сыном. А местонахождение отца было неизвестно", – прокомментировала ситуацию представитель сектора опеки и попечительства отдела образования акимата Петропавловска Гульмира Жансеитова.

Сейчас четырехлетний малыш получает лечение в Многопрофильной детской областной больнице. Где он будет жить, когда поправится, пока неизвестно.

Вернут ли детей казахстанке, станет известно после того, как будет окончено следствие.

Источник: КТК