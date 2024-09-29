В Петропавловске расследуют избиение 4-летнего ребенка: мать мальчика выступила с обращением

В одну из больниц Петропавловска был госпитализирован 4-летний мальчик с телесными повреждениями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

В Сети распространилось видеообращение жительницы Петропавловска, которая попросила общественность о помощи. Она заявила, что недавно ее сын упал с лестницы и получил сильные ушибы и перелом руки. По ее словам, при осмотре в больнице хирурги пришли к выводу, что мальчика избили.

Кроме того, женщина обвинила органы опеки в похищении ребенка. По ее словам, она лежала в больнице, когда ее сына увезли представители органов опеки. Женщина заявила, что никогда не била своих детей.

Видео было опубликовано практически во всех крупных Instagram-группах Северо-Казахстанской области. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу ДП региона.

"23 сентября поступило телефонное сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений города госпитализирован 4-летний мальчик с телесными повреждениями. Начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Проводится расследование", - прокомментировали в пресс-службе ДП.

Ранее в Минпросвещения отреагировали на слухи о том, что детей в Казахстане смогут произвольно забирать у родителей. Подобная информация периодически распространяется в Сети.

До этого неоднократно появлялись слухи про нормы в данном законопроекте, якобы делающие возможным изъятие детей из семей. В апреле, перед принятием закона, сразу несколько спикеров на заседании сената опровергали эту информацию.

Вице-министр просвещения Едил Оспан отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей. Он подчеркивал, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества.

Также в конце марта в Минпросвещения обращались к казахстанским родителям в связи с распространением информации касательно того, что госорганы якобы смогут отбирать детей из семей.