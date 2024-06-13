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На слухи о том, что детей смогут забирать из семей в Казахстане, ответили в Минпросвещения

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Два взрослых и два ребенка
Семья. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Минпросвещения отреагировали на слухи о том, что детей в Казахстане смогут произвольно забирать у родителей. Подобная информация стала вновь распространяться в Сети, передает StopFake.kz.

По данным фактчекеров, в соцсетях распространяется фейковая информация о том, что государственные органы якобы смогут произвольно забирать детей у родителей. Как утверждают авторы сообщений, это может стать возможным из-за принятия новых законодательных норм.

В пресс-службе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК заявили, что эта информация – ложная.

"В действующем законодательстве нет норм, позволяющих государственным органам произвольно отбирать детей. Все законы направлены на защиту прав и интересов ребенка, и вмешательство возможно лишь при наличии реальной угрозы жизни или здоровью ребенка", – сообщили в ведомстве.

Как отметила глава комитета Насымжан Оспанова, политика государства направлена на сохранение семей и поддержку родителей в их воспитательных усилиях.

"Главная задача органов защиты детства – обеспечить право каждого ребенка жить и воспитываться в родной семье. К сожалению, есть множество фактов, когда дети подвергаются жестокому обращению или живут в условиях, угрожающих их безопасности и благополучию. Лишь в случаях непосредственной угрозы могут быть приняты меры временного размещения в детских учреждениях. Каждый случай контролируется и тщательно проверяется Комитетом по охране прав детей, органами прокуратуры, внутренних дел, Уполномоченным по правам ребенка", – сказала Насымжан Оспанова.

16 июня вступит в силу Закон о защите прав женщин и безопасности детей, который был инициирован президентом в сентябрьском послании 2023 года.

Этот закон включает более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры поддержки семей и детей, предотвращение насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.

Сам закон Касым-Жомарт Токаев подписал еще 15 апреля. При этом обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" в Казахстане велось с конца января.

Тем не менее неоднократно появлялись слухи про нормы в данном законопроекте, якобы делающие возможным изъятие детей из семей. В апреле, перед принятием закона, сразу несколько спикеров на заседании сената опровергали эту информацию.

А еще раньше вице-министр просвещения Едил Оспан отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей.

Он подчеркивал, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества.

Также в конце марта в Минпросвещения обращались к казахстанским родителям в связи с распространением информации касательно того, что госорганы якобы смогут отбирать детей из семей.

"В рассматриваемых законопроектах и других нормативно-правовых актах, находящихся в парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей", – подчеркивал Едил Оспан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117001-sluhi-o-tom-chto-detey-smogut-zabirat-iz-semey-v-kazahstane-snova-obsuzhdayut-v-seti/

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