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Стало известно, когда отключат фонтаны в Астане и Алматы

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Фонтаны возле гостиницы Казахстан
Фонтаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С завтрашнего дня в Астане и Алматы начнутся работы по консервации всех фонтанов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акиматов указанных городов.

В пресс-службе акимата Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что работа по консервации фонтанов начнется завтра, 1 октября.

"Каждый район города будет самостоятельно принимать решения по отключению. Работа зависит от погодных условий, поэтому точной даты окончания консервации нет", - прокомментировали в пресс-службе.

В пресс-службе акимата Алматы рассказали, что работы по консервации начнутся завтра, 1 октября. До 23 октября работы планируют завершить.

Напомним, сезон фонтанов в Астане и Алматы в текущем году начался 1 мая. До этого в мегаполисах вели подготовительные и ремонтно-восстановительные работы на объектах.

В этом году общественность широко обсуждала судьбу некоторых фонтанов в мегаполисах страны. Так, в Астане было решено демонтировать фонтан "Солнце". А суд Алматы обязал гостиницу реконструировать фонтан, имеющий культурное значение.

В 2023 году в столице фонтаны начали работать 1 мая. А в Алматы сезон фонтанов раньше начинался с 25 мая и длился до 25 октября. Однако в прошлом году в городе фонтаны тоже запустили 1 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167708-stalo-izvestno-kogda-otklyuchat-fontany-v-astane-i-almaty/

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