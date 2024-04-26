Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стало известно, когда запустят фонтаны в Алматы и Астане

Опубликовано:

Фонтан
Фонтаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы и Астане фонтаны планируется запустить 1 мая. Сейчас в мегаполисах ведутся подготовительные и ремонтно-восстановительные работы на объектах, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, сейчас в городе ведется подготовка к подключению фонтанов: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы.

"В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработают фонтаны.

В настоящее время акиматы столичных районов активно проводят работы по их подготовке. В городе подключат свыше 50 фонтанов", — говорится в сообщении акимата.

В Алматы, как сообщили корреспонденту NUR.KZ в акимате города, в рамках кампании "Алматы — наш общий дом" фонтаны запустят 1 мая в 11.00.

По информации Управления экологии и окружающей среды, в Алматы функционирует 150 фонтанов, из которых 66 — в коммунальной собственности.

Стоит отметить, что и в прошлом году в столице фонтаны начали работать 1 мая.

А в Алматы ранее сезон фонтанов начинался с 25 мая и длился до 25 октября. Однако в прошлом году в мегаполисе фонтаны тоже запустили 1 мая.

Ранее метеорологи составили консультативный прогноз погоды на май. Сообщалось, что в некоторых регионах температура воздуха может достигать +40 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091557-stalo-izvestno-kogda-zapustyat-fontany-v-almaty-i-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.