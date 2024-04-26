Стало известно, когда запустят фонтаны в Алматы и Астане

В Алматы и Астане фонтаны планируется запустить 1 мая. Сейчас в мегаполисах ведутся подготовительные и ремонтно-восстановительные работы на объектах, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, сейчас в городе ведется подготовка к подключению фонтанов: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы.

"В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработают фонтаны.

В настоящее время акиматы столичных районов активно проводят работы по их подготовке. В городе подключат свыше 50 фонтанов", — говорится в сообщении акимата.

В Алматы, как сообщили корреспонденту NUR.KZ в акимате города, в рамках кампании "Алматы — наш общий дом" фонтаны запустят 1 мая в 11.00.

По информации Управления экологии и окружающей среды, в Алматы функционирует 150 фонтанов, из которых 66 — в коммунальной собственности.

Стоит отметить, что и в прошлом году в столице фонтаны начали работать 1 мая.

А в Алматы ранее сезон фонтанов начинался с 25 мая и длился до 25 октября. Однако в прошлом году в мегаполисе фонтаны тоже запустили 1 мая.

Ранее метеорологи составили консультативный прогноз погоды на май. Сообщалось, что в некоторых регионах температура воздуха может достигать +40 градусов.