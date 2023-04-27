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Стало известно, когда запустят фонтаны в Астане

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Фонтан в Астане
Фонтан в Астане. Фото: официальный сайт акимата Астаны

В столице фонтаны начнут работать 1 мая. Коммунальные службы уже ведут работы по расконсервации, ремонту и восстановлению фонтанных комплексов, передает официальный сайт акимата Астаны.

"В День единства народа Казахстана, 1 мая в Астане запустят все фонтаны. Районные акиматы сейчас приводят их в порядок", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, на балансе аппарата акима района Байқоңыр имеется два фонтанных объекта: по проспекту Республики, 34 – 3 единицы и по проспекту Республики, 6 – 1 единица. В этом году акимат района не планирует проводить их реконструкцию.

В Сарыаркинском же районе, как сообщает пресс-служба столичного акимата, расположены 10 фонтанов: "Древо жизни", "Сиреневый", фонтан Абая/Желтоксан, "Акжайык", "Атырау", "Театр Жастар", фонтан в сквере по улице Московской, "Вращающийся шар" ("Чупачупс"), "памятник Алии Молдагуловой".

В ведомстве добавили, что в районе Алматы также готовятся к запуску фонтанов и проводят реконсервацию. На балансе районного акимата 10 фонтанов и фонтанных комплексов:

  • Президентский парк;
  • площадь "Қазақ Елі";
  • мечеть "Хазрет Султан";
  • Дворец Независимости;
  • Дворец мира и согласия;
  • парк имени Бауыржана Момышулы;
  • Дворец школьников имени Аль-Фараби;
  • площадь Защитников отечества;
  • парк "Студенческий";
  • бульвар по проспекту Абылай хана.

"Абсолютным рекордсменом по количеству фонтанов является районы Есиль и Нура. Всего здесь 27 фонтанных комплексов, в которые входят 48 фонтанов", – отметили в пресс-службе городского акимата.

Список мест, где расположены фонтаны в этих районах:

  • комплекс 7 фонтанов на главной площади;
  • фонтан "Ак-орда";
  • фонтан "Квадратный и Танцующий" у Дома министерств;
  • фонтан "Музыкальный" на Водно-зеленом бульваре;
  • фонтан "Круглый" и "Каскад" на круглой площади "КазМунайГаза" и в сквере фонтан "Кит";
  • фонтан "Колесо и подкова" в парке Влюбленных;
  • фонтан в районе ТРЦ "Хан Шатыр";
  • фонтан на водоеме Зеленого квартала;
  • фонтан в районе Исламского культурного центра;
  • фонтан "Столичный цирк";
  • фонтан в районе памятника "Курмангазы";
  • фонтан в парке "Астаналык";
  • фонтаны в Дипломатическом городке;
  • фонтаны в парке "Жетысу";
  • два фонтана в парке "Арай 3";
  • фонтан на сквере по улице Бокейхана;
  • комплекс фонтанов и фонтан "Водопад" в парке вдоль реки "Ишим";
  • фонтан в Линейном парке;
  • фонтан EXPO-2017;
  • сухой фонтан в парке 25-летия;
  • музыкальный фонтан "Тайказан";
  • фонтан на водоеме в Ботаническом саду.

Ранее сообщалось, что в этом году сезон фонтанов в Алматы начнется раньше обычного – городские власти пообещали запустить их уже 1 мая.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, осадков в мае предполагается меньше нормы на большей части республики. Наиболее оптимальные погодные условия метеорологи обещают жителям Восточно-Казахстанской, Абайской областей, Костанайской, Акмолинской и Алматинской областей.

Также, согласно прогнозу погоды на неделю, в Астане до 30 апреля будет тепло, температура воздуха поднимется до 24 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018556-stalo-izvestno-kogda-zapustyat-fontany-v-astane/

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