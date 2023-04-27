Стало известно, когда запустят фонтаны в Астане
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В столице фонтаны начнут работать 1 мая. Коммунальные службы уже ведут работы по расконсервации, ремонту и восстановлению фонтанных комплексов, передает официальный сайт акимата Астаны.
"В День единства народа Казахстана, 1 мая в Астане запустят все фонтаны. Районные акиматы сейчас приводят их в порядок", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, на балансе аппарата акима района Байқоңыр имеется два фонтанных объекта: по проспекту Республики, 34 – 3 единицы и по проспекту Республики, 6 – 1 единица. В этом году акимат района не планирует проводить их реконструкцию.
В Сарыаркинском же районе, как сообщает пресс-служба столичного акимата, расположены 10 фонтанов: "Древо жизни", "Сиреневый", фонтан Абая/Желтоксан, "Акжайык", "Атырау", "Театр Жастар", фонтан в сквере по улице Московской, "Вращающийся шар" ("Чупачупс"), "памятник Алии Молдагуловой".
В ведомстве добавили, что в районе Алматы также готовятся к запуску фонтанов и проводят реконсервацию. На балансе районного акимата 10 фонтанов и фонтанных комплексов:
- Президентский парк;
- площадь "Қазақ Елі";
- мечеть "Хазрет Султан";
- Дворец Независимости;
- Дворец мира и согласия;
- парк имени Бауыржана Момышулы;
- Дворец школьников имени Аль-Фараби;
- площадь Защитников отечества;
- парк "Студенческий";
- бульвар по проспекту Абылай хана.
"Абсолютным рекордсменом по количеству фонтанов является районы Есиль и Нура. Всего здесь 27 фонтанных комплексов, в которые входят 48 фонтанов", – отметили в пресс-службе городского акимата.
Список мест, где расположены фонтаны в этих районах:
- комплекс 7 фонтанов на главной площади;
- фонтан "Ак-орда";
- фонтан "Квадратный и Танцующий" у Дома министерств;
- фонтан "Музыкальный" на Водно-зеленом бульваре;
- фонтан "Круглый" и "Каскад" на круглой площади "КазМунайГаза" и в сквере фонтан "Кит";
- фонтан "Колесо и подкова" в парке Влюбленных;
- фонтан в районе ТРЦ "Хан Шатыр";
- фонтан на водоеме Зеленого квартала;
- фонтан в районе Исламского культурного центра;
- фонтан "Столичный цирк";
- фонтан в районе памятника "Курмангазы";
- фонтан в парке "Астаналык";
- фонтаны в Дипломатическом городке;
- фонтаны в парке "Жетысу";
- два фонтана в парке "Арай 3";
- фонтан на сквере по улице Бокейхана;
- комплекс фонтанов и фонтан "Водопад" в парке вдоль реки "Ишим";
- фонтан в Линейном парке;
- фонтан EXPO-2017;
- сухой фонтан в парке 25-летия;
- музыкальный фонтан "Тайказан";
- фонтан на водоеме в Ботаническом саду.
Ранее сообщалось, что в этом году сезон фонтанов в Алматы начнется раньше обычного – городские власти пообещали запустить их уже 1 мая.
Добавим, что, по прогнозам синоптиков, осадков в мае предполагается меньше нормы на большей части республики. Наиболее оптимальные погодные условия метеорологи обещают жителям Восточно-Казахстанской, Абайской областей, Костанайской, Акмолинской и Алматинской областей.
Также, согласно прогнозу погоды на неделю, в Астане до 30 апреля будет тепло, температура воздуха поднимется до 24 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018556-stalo-izvestno-kogda-zapustyat-fontany-v-astane/