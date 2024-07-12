Скандал вокруг фонтана у гостиницы "Казахстан" в Алматы: суд встал на сторону акимата

Суд Алматы обязал гостиницу реконструировать фонтан, имеющий культурное значение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Как сообщается в Telegram-канале суда, управление градостроительного контроля Алматы потребовало от гостиницы принудительного исполнения предписания. Не добившись этого, управление направило иск в СМЭС Алматы, указав на нарушения отелем закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК".

"ТОО выполняло реконструкцию фонтана на прилегающей к гостинице "Казахстан" территории. Производило работы без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров.

Но вместо планируемой реконструкции фонтана было начато строительство бассейна. Причем, строительно-монтажные работы также проводились без разрешительных документов", - говорится в сообщении суда.

Все предписания по устранению нарушений ТОО проигнорировало.

"Этот фонтан находится на территории охранной зоны, к которой отнесено здание гостиницы, внесенное в список памятников истории и культуры местного значения Алматы", - подчеркнули в суде.

Суд, учитывая эти обстоятельства, удовлетворил иск и принудил заказчика, исполнить предписание управления.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, в июне алматинцы выразили недовольство тем, что половину фонтана у гостиницы "Казахстан" переделали в бассейн. Возмущенные посты появились в соцсетях.

В акимате, комментируя ситуацию, заявили, что работы на фонтане гостиницы приостановлены, а собственника привлекут к ответственности.

Отмечалось, что работы проводились без разрешительных документов.

Тогда же сообщалось, что сотрудники управления культуры проверили объект и потребовали от собственника гостиницы ТОО "Crown Star" прекратить строительные работы на территории охранной зоны и устранить нарушения. Чиновники обратились также в прокуратуру города, чтобы привлечь собственника к ответственности.

В ведомстве подчеркивали, что фонтан не является частью памятника, однако находится на территории охранной зоны. Поэтому для проведения каких-либо работ на территории объекта собственнику необходимо было подготовить соответствующую научно-проектную документацию и обосновать необходимость проведения научно-реставрационной работы.