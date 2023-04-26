Сезон фонтанов начнется раньше обычного в Алматы

Фонтаны. Фото: акимат Алматы

В этом году сезон фонтанов в Алматы начнется раньше обычного - городские власти пообещали запустить их уже 1 мая, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

В настоящий момент в Алматы ведутся подготовительные работы по запуску фонтанов.

Городские фонтаны будут работать с 1 мая по 1 октября ежедневно с 08:00 до 23:00 - раньше сезон фонтанов длился с 25 мая по 25 октября.

В акимате напомнили, что в феврале текущего года были приняты новые правила содержания и технического обслуживания фонтанного хозяйства.

Также специалисты подчеркнули, что фонтаны могут функционировать при температуре выше 5 градусов тепла.

"На сегодня в Алматы установлено 150 фонтанов, из которых 64 находятся в коммунальной собственности. В целях обеспечения безопасности купание в фонтанах категорически запрещено. Для этого устанавливаются щиты с предупреждающими надписями", - говорится в сообщении.

В акимате также напомнили, что правилами запрещается эксплуатация оборудования фонтана с поврежденной электроизоляцией проводов, не рекомендуется включение фонтана до полной очистки воды, рекомендуется обеспечение фонтанов системой видеонаблюдения.

А при работах по ремонту и обслуживанию электрооборудования фонтана необходимо соблюдать требования техники безопасности.

Отметим, по прогнозам синоптиков, осадков в мае предполагается меньше нормы на большей части республики. Наиболее оптимальные погодные условия метеорологи обещают жителям Восточно-Казахстанской, Абайской областей, Костанайской, Акмолинской и Алматинской областей. Погода будет радовать также жителей Актобе, Семея и Алматы.

В последние несколько дней в Алматы температура воздуха днем составляет около 20 градусов, а ночью не опускается ниже 5 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018307-sezon-fontanov-nachnetsya-ranshe-obychnogo-v-almaty/