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"Дорого": фонтан "Солнце" решили демонтировать в Астане

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Фонтан "Солнце"
Фонтан "Солнце". Архивное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в кабмине сообщил, что с набережной Астаны демонтируют большой фонтан, который ранее показывал астанчанам световое шоу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Он будет демонтирован. Восстановление его достаточно дорого и достаточно сложная конструкция. Поэтому мы приняли решение, в течение этого года мы его демонтируем", коротко пояснил аким Женис Касымбек.

Отметим, что фонтан "Солнце" появился в Астане в 2016-м году на День столицы.

Огромное круглое сооружение было установлено прямо на реке Есиль. По расписанию фонтан "оживал" и демонстрировал лазерно-световое шоу с музыкой, а в обычное время служил часами.

Как указывалось в описании фонтана на картах города, внутри "Солнца" появляется водный экран с проекциями, используемый для видео представлений и лазерно-огненных шоу, светоиллюминационное лазерное и музыкальное шоу проходит в летнее время.

В последние годы фонтан простаивал в нерабочем состоянии.

Недавно в СМИ появилась информация от полиции, что в 2019 году кто-то украл дорогостоящие энергоснабжающие кабели для фонтана – правонарушителей до сих пор ищут.

Сегодня глава города также рассказал о ходе строительства LRT в столице – по его данным, в этом году завершат эстакаду, в следующем – появятся рельсы.

А на днях на встрече акима Астаны с жителями района Сарыарка Жениса Касымбека попросили "поменять деревья по гарантии" на одной улиц.

Также на прошлой неделе стало известно, что стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане все же решили снести, а на его месте – построить новый. Там планируется построить новый, крытого типа. Эскизы объекта показали в акимате столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063339-dorogo-fontan-solntse-reshili-demontirovat-v-astane/

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