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Бесплатным будет проезд в автобусах в день референдума в Астане

Опубликовано:

Оплата проезда в автобусе
Оплата проезда. Фото: акимат Алматы

6 октября в пригородных и городских маршрутах в Астане проезд будет бесплатным. Со следующего дня все заработает в штатном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Астане в день проведения республиканского референдума проезд в городских и пригородных маршрутах будет бесплатным. Общественный транспорт работает с 06:00 до 23:00, сообщается в официальном Telegram-канале акимата.

С 7 октября общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Напомним, 2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС. Позже стало известно, что на организацию его проведения потратят 15,5 млрд тенге.

В конце августа гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС.

Ранее в Генпрокуратуре сделали заявление в связи с незаконными опросами в преддверии референдума. Наряду с этим казахстанцам напомнили, что распространение анонимных агитационных материалов запрещено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167581-proezd-v-avtobusah-sdelayut-besplatnym-v-den-referenduma-po-aes-v-astane/

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