Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Единый билет для туристов запустили в Алматы: как это будет работать

Опубликовано:

Кок-Тобе в Алматы
Кок-Тобе в Алматы. Фото: акимат Алматы

Единый билет туриста запустили в Алматы. Это позволяет экономить до 63% средств на посещение туристических объектов региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как сообщает пресс-служба городского акимата, в Алматы запустили единый билет для путешественников Almaty Pass, который дает возможность посетить основные достопримечательности и экскурсии по выгодной цене.

"При покупке Almaty Pass выгода составляет 63%, чем при посещении данных туробъектов по отдельности. К примеру, стоимость единого билета начинается от 9 990 тенге, в который включены посещения объектов на сумму 27 300 тенге", — говорится в сообщении.

Так, в систему единого билета Almaty Pass включены посещения следующих туристических объектов:

  • канатная дорога "Кок-Тобе"1;
  • колесо обозрения и скоростной спуск (Fast Coaster) в парке "Кок-Тобе";
  • колесо обозрения Happy Eye на территории ТРЦ MEGA Alma-Ata;
  • алматинский зоопарк;
  • музей искусств им. А. Кастеева;
  • канатная дорога Shymbulak по направлению Медеу - Шымбулак;
  • Ботанический сад;
  • обзорный тур на автобусе-кабриолете Nur Bus по интересным маршрутам города.

Сообщается, что единый билет можно приобрести на официальном веб-сайте, а стоимость начинается от 9 990 тенге.

На сайте или в мобильном приложении появится ваучер с QR-кодом, который нужно будет показывать на кассах объектов для свободного входа.

QR-код действует в течение 24 или 72 часов с момента первого посещения объекта, в зависимости от пакета услуг.

Напомним, в начале года в соцсетях появилось видео с толпой людей, прибывших на Шымбулак. В администрации горного курорта сообщили, что период до и после Нового года традиционно является пиком сезона на Шымбулаке.

В декабре прошлого года в акимате показали подсветку телебашни "Кок-Тобе", которая должна была обойтись в 1,2 млрд тенге. Завершить работы по архитектурно-художественному освещению телебашни "Кок-Тобе", а также благоустройство Терренкура планировалось в мае и в первом квартале года соответственно.

Также в мае сообщалось, что "Шымбулак" временно закроет канатные дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108178-edinyy-bilet-dlya-turistov-zapustili-v-almaty-kak-eto-budet-rabotat/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.