Единый билет для туристов запустили в Алматы: как это будет работать

Единый билет туриста запустили в Алматы. Это позволяет экономить до 63% средств на посещение туристических объектов региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как сообщает пресс-служба городского акимата, в Алматы запустили единый билет для путешественников Almaty Pass, который дает возможность посетить основные достопримечательности и экскурсии по выгодной цене.

"При покупке Almaty Pass выгода составляет 63%, чем при посещении данных туробъектов по отдельности. К примеру, стоимость единого билета начинается от 9 990 тенге, в который включены посещения объектов на сумму 27 300 тенге", — говорится в сообщении.

Так, в систему единого билета Almaty Pass включены посещения следующих туристических объектов:

канатная дорога "Кок-Тобе"1;

колесо обозрения и скоростной спуск (Fast Coaster) в парке "Кок-Тобе";

колесо обозрения Happy Eye на территории ТРЦ MEGA Alma-Ata;

алматинский зоопарк;

музей искусств им. А. Кастеева;

канатная дорога Shymbulak по направлению Медеу - Шымбулак;

Ботанический сад;

обзорный тур на автобусе-кабриолете Nur Bus по интересным маршрутам города.

Сообщается, что единый билет можно приобрести на официальном веб-сайте, а стоимость начинается от 9 990 тенге.

На сайте или в мобильном приложении появится ваучер с QR-кодом, который нужно будет показывать на кассах объектов для свободного входа.

QR-код действует в течение 24 или 72 часов с момента первого посещения объекта, в зависимости от пакета услуг.

Напомним, в начале года в соцсетях появилось видео с толпой людей, прибывших на Шымбулак. В администрации горного курорта сообщили, что период до и после Нового года традиционно является пиком сезона на Шымбулаке.

В декабре прошлого года в акимате показали подсветку телебашни "Кок-Тобе", которая должна была обойтись в 1,2 млрд тенге. Завершить работы по архитектурно-художественному освещению телебашни "Кок-Тобе", а также благоустройство Терренкура планировалось в мае и в первом квартале года соответственно.

Также в мае сообщалось, что "Шымбулак" временно закроет канатные дороги.