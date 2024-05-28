Единый билет для туристов запустили в Алматы: как это будет работать
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Единый билет туриста запустили в Алматы. Это позволяет экономить до 63% средств на посещение туристических объектов региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.
Как сообщает пресс-служба городского акимата, в Алматы запустили единый билет для путешественников Almaty Pass, который дает возможность посетить основные достопримечательности и экскурсии по выгодной цене.
"При покупке Almaty Pass выгода составляет 63%, чем при посещении данных туробъектов по отдельности. К примеру, стоимость единого билета начинается от 9 990 тенге, в который включены посещения объектов на сумму 27 300 тенге", — говорится в сообщении.
Так, в систему единого билета Almaty Pass включены посещения следующих туристических объектов:
- канатная дорога "Кок-Тобе"1;
- колесо обозрения и скоростной спуск (Fast Coaster) в парке "Кок-Тобе";
- колесо обозрения Happy Eye на территории ТРЦ MEGA Alma-Ata;
- алматинский зоопарк;
- музей искусств им. А. Кастеева;
- канатная дорога Shymbulak по направлению Медеу - Шымбулак;
- Ботанический сад;
- обзорный тур на автобусе-кабриолете Nur Bus по интересным маршрутам города.
Сообщается, что единый билет можно приобрести на официальном веб-сайте, а стоимость начинается от 9 990 тенге.
На сайте или в мобильном приложении появится ваучер с QR-кодом, который нужно будет показывать на кассах объектов для свободного входа.
QR-код действует в течение 24 или 72 часов с момента первого посещения объекта, в зависимости от пакета услуг.
Напомним, в начале года в соцсетях появилось видео с толпой людей, прибывших на Шымбулак. В администрации горного курорта сообщили, что период до и после Нового года традиционно является пиком сезона на Шымбулаке.
В декабре прошлого года в акимате показали подсветку телебашни "Кок-Тобе", которая должна была обойтись в 1,2 млрд тенге. Завершить работы по архитектурно-художественному освещению телебашни "Кок-Тобе", а также благоустройство Терренкура планировалось в мае и в первом квартале года соответственно.
Также в мае сообщалось, что "Шымбулак" временно закроет канатные дороги.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108178-edinyy-bilet-dlya-turistov-zapustili-v-almaty-kak-eto-budet-rabotat/