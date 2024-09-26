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Проверку на добропорядочность внедрили в правоохранительных органах Казахстана

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Полицейский сидит за столом
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Проверку на добропорядочность начали внедрять в правоохранительных органах. Соответствующий проект закона был разработан Антикоррупционной службой, передает NUR.KZ со ссылкой на службу.

Цель проекта закона "О тестировании на профессиональную добропорядочность" - внедрение проверки на добропорядочность (Integrity check) в правоохранительных органах, сообщается в Telegram-канале Антикора.

На сегодня такая практика распространена в Австралии, Венгрии, Молдове, Румынии, США и представляет собой смоделированную ситуацию, направленную на выявление коррупционного поведения.

В законопроекте регламентированы права и обязанности тестируемых лиц и тестировщиков, основания для назначения тестирования, процедуры его проведения, меры ответственности и другие вопросы.

Также закреплены гарантии защиты прав сотрудников и превентивные механизмы от возможных злоупотреблений со стороны тестировщиков.

Результаты пилотной апробации проверки на добропорядочность в правоохранительных органах (в АПК, АФМ, МВД и МЧС) показали высокий превентивный потенциал данного инструмента, отметили в Антикоре.

Напомним, в МВД в начале прошлого года сообщили, что ведомством прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность. Отмечалось, что результаты подобных проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

В феврале прошлого года министерство поделилось первыми результатами проверки сотрудников полиции. Процедура показала эффективность. Так, обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.

В ноябре министр Ержан Саденов проинформировал Токаева о работе по проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.

Недавно стало известно, что патрульных полицейских будут обучать жестовому языку, чтобы они были готовыми помочь людям с ограниченными возможностями в любой ситуации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166162-proverku-na-dobroporyadochnost-nachali-vnedryat-v-pravoohranitelnyh-organah-kazahstana/

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