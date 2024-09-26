"Вынуждены скитаться": вложившие 572 млн тенге в элитный ЖК шымкентцы не могут заселиться в квартиры

Больше 50 семей, вложившихся в строительство элитного жилого дома в Шымкенте, не могут заселиться в свои квартиры. Люди намерены обратиться в прокуратуру, передает сайт телеканала КТК.

Жилой комплекс "Асылтас" несколько лет назад был заявлен как 90-квартирный дом из экологически чистых материалов. Жилье обещали класса "комфорт плюс", а территорию – закрытой и благоустроенной. Сдать объект планировали в кратчайшие сроки, гарантом выступала "Казахстанская жилищная компания".

Больше полусотни горожан поверили обещаниям компании-застройщика и вложились в строительство ЖК. Однако уже три года люди наблюдают одну и ту же картину: недостроенная пятиэтажка с зияющими дырами вместо окон и дверей.

"Мы машину продали, плюс кредит взяли специально под свое жилье. Поверили, сюда все отдали. Теперь каждый месяц приходится платить почти 600 тысяч, чтобы не на улице жить и кредит отдавать", – поделилась одна из горожанок.

"Вначале нам обещали закончить и сдать в июле, потом в сентябре. Потом нам сказали, что у компании не хватает денег и, когда завершится строительство, неизвестно. Мы вынуждены скитаться и слушать очередные обещания", – рассказывает другой дольщик Ергали Калшабеков.

В общей сложности клиенты отдали застройщику 572 миллиона тенге. Но он, говорят дольщики, никуда не торопился. И картина на объекте не меняется. При этом директор строительной компании уверяет: дом сдадут, но нужно подождать еще.

"Затянулось строительство, соответственно, наступил страховой случай. Сейчас идет передача объекта, то есть мы полностью всю документацию, договоры, объект передаем в АО "КЖК". Передача будет до 26-го числа. 26-го числа АО "КЖК" уже объявит о гарантийном случае, и начнется работа по финансированию объекта", – заявил директор ТОО "Crystal Shymkent" Дамир Уалиев.

По словам застройщика, "Казахстанская жилищная компания" должна обследовать недостроенный дом, чтобы понять, сколько еще понадобится денег на завершение работ. На это может уйти не один месяц. А после найдут другого подрядчика.

Но, как сообщает телеканал, многие дольщики ждать уже не хотят и планируют обращаться в прокуратуру. Люди требуют вернуть им деньги.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы больше 200 дольщиков, вложивших деньги в строительство 19-этажки, не могут ни вернуть средства, ни получить жилье. В стройкомпании ответили на жалобы горожан.

Похожая ситуация произошла с жителями Алматы в апреле прошлого года. 80 семей, купивших в квартиры в строящемся жилом комплексе, не могли ни заселиться в приобретенное жилье, ни вернуть деньги. К делу подключилась полиция.

В конце января мы писали про актюбинцев, которые только спустя три года узнали, что купленные ими квартиры им не принадлежат.

А недавно в Каскелене разгорелся скандал: дольщики не могут получить ключи от своего жилья, так как ЖК находится в залоге у банка.