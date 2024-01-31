Актюбинцы спустя три года узнали, что купленные ими квартиры им не принадлежат (видео)

В Актобе жители одной из многоэтажек узнали, что у недвижимости другой хозяин, а заключенные ранее договоры купли-продажи - просто фикция, передает сайт телеканала КТК.

Больше 10 горожан еще три года назад купили квартиры в самом высоком доме в Актобе, заключив договоры купли-продажи в некой женщиной из Алматы. Три года люди жили спокойно, однако недавно объявился настоящий собственник квартир. Он угрожает выселением или требует вновь выкупить квартиры, но уже по цене в два раза дороже.

Как рассказал один из пострадавших по делу, в квартире он живет уже три года, но без единого документа на недвижимость. Мужчина признается, что был уверен, что рано или поздно ему выдадут техпаспорт. Ведь несколькими годами ранее он уже покупал здесь недвижимость, документы на которую тоже оформили не сразу. Но не ожидал, что в один прекрасный день ему укажут на дверь в собственном доме.

"Это уже не первая квартира. То есть первую однокомнатную мы взяли на первом этаже под офис. И у нас там сделка нормально прошла. Нам все официально оформили. А сейчас – вторую квартиру. Мы так же думали, что будет нормально – оформят. Но ее не оформили", - поделился Вячеслав.

В такой же непростой ситуации оказались еще 15 человек. У всех в этой 25-этажке есть квартиры. У Дамели Ещановой их и вовсе несколько. Женщина сама почти 30 лет работает в сфере недвижимости. Поэтому когда ей предложили купить здесь жилье по стоимости ниже рыночной (100 тысяч за квадратный метр), Дамели приобрела сразу 10 квартир. Говорит, поверила, что сделку проводит сотрудница фонда проблемных кредитов из Алматы. Так представилась дама, которая в итоге оказалась обыкновенной мошенницей.

"Меня цена заинтересовала, честно говоря. Я вначале согласилась, две квартиры купила. Потом я начала у нее спрашивать, когда выдадут наши документы. Она все: «Вот через месяц». Потом получилось, когда акимат сгорел, она прислала информационное письмо. Якобы из-за этого документа чуть откладывается. Три месяца я находилась в Алматы, искала ее. Она вообще меня в игнор загнала. В фонд пошла, фонд вообще ее знать не знает", - рассказала Дамели.

Оказалось, квартиры принадлежат юридическому лицу. Фирма объявилась совершенно внезапно. Люди не ожидали такого финала, ведь все это время их никто не беспокоил и не заявлял прав на собственность. Зато теперь жителям поставили ультиматум: компания требует либо заново выкупить квартиры, но уже по цене в два раза дороже, либо освободить жилье. Разослали уведомления и даже, по словам горожан, принимают жесткие меры.

"Они нам открыто говорят, чтобы мы быстрее съезжали отсюда. Так как нам некуда больше идти, они взяли и просто отрезали нам свет. Мы попытались встретиться с представителями фирмы, которой принадлежит дом. Но двери нам не открыли", - рассказывают оказавшиеся в непростой ситуации актюбинцы.

Жильцы же не теряют надежды. 16 человек еще год назад написали заявление в полицию по факту мошенничества. Однако никак не дождутся, когда дело передадут в суд.

"По данному факту городским отделом полиции №2 проводится расследование уголовного дела по статье 190, часть 4 УК, то есть «Мошенничество». Подозреваемое лицо находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время, то есть в марте месяце, уголовно дело будет направлено в суд для дальнейшего законного решения", - сообщили в полиции.

По данным самих потерпевших, сумма ущерба – не менее 300 миллионов. Но, уверяют, это только по подсчетам тех, кто обратился в полицию. Не исключают, что на самом деле количество обманутых гораздо больше.

Источник: КТК