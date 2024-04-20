"Даже и не ждите": получить жилье, за которое заплатили, не могут дольщики под Алматы

Сотни семей вложились в квартиры в Алматинской области, надеясь получить квартиры. Однако вот уже полтора года не могут добиться ни возврата средств, ни жилья, передает сайт телеканала КТК.

Более 200 семей вложились в строительство 19-ти многоэтажек в Алматинской области, надеясь получить квартиры. Однако вот уже полтора года не могут получить жилье. Более того, застройщик успел возвести лишь четыре недостроенных дома без коммуникаций. Остальные девятиэтажки, где люди тоже успели купить жилье, даже не начинали.

В итоге вложившиеся не могут ни вернуть денег, ни добиться получения жилья.

"Нам сказали при встрече в акимате, представитель архитектуры, что даже и не ждите: ничего подобного не будет, мы им разрешения не дадим. Четыре дома, они останутся. А пятый, шестой дом и, в проекте помимо, не будет", – говорит одна из вложившихся Динара.

В стройкомпании телеканалу рассказали, что акимат отозвал у них разрешение на строительство, тогда они подали в суд и выиграли дело, но продолжить строительство они не могут, так как акимат подал апелляцию.

Чиновники же рассказали, что причиной остановки работ стали канализация и водопровод. К ним не могут подключить даже первые четыре дома. При этом разрешение, возможно, дадут. Но только после полного обследования.

"Сейчас, в данный момент, то, что вот они построили, вот эти четыре пятна, четыре дома, на эти в данный момент выдано архитектурно-планирующее задание и согласованы проекты. Но в данное время даже на эти четыре дома отсутствуют инженерные сети: ни воды, ни канализации там нет", – говорит глава отдела строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района Дармен Жапаров.

По информации телеканала, на местах, где должны были возвести купленные людьми дома, акимат хочет построить школу и детсад.

Источник: КТК

Напомним, что аналогичная ситуация произошла с жителями Алматы в апреле прошлого года. 80 семей, купивших в квартиры в строящемся жилом комплексе, не могли ни заселиться в приобретенное жилье, ни вернуть деньги. К делу подключилась полиция.

В конце января мы писали про актюбинцев, которые только спустя три года узнали, что купленные ими квартиры им не принадлежат.

Недавно в Каскелене разгорелся скандал: дольщики не могут получить ключи от своего жилья, так как ЖК находится в залоге у банка.