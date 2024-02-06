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ЖК оказался в залоге: дольщики не могут получить ключи от своих квартир в Каскелене

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Жилой дом в Каскелене
Жилой дом. Кадр из видео: КТК

Скандал разгорелся в Каскелене - дольщики не могут получить ключи от своего жилья, так как ЖК находится в залоге у банка, передает сайт телеканала КТК.

Ключи от своих квартир люди должны были получить еще в декабре прошлого года. Но трехэтажный дом так и не достроили.

Совсем недавно дольщики узнали, что жилой комплекс находится в залоге банка из-за задолженности одного из собственников.

Маржан Турсыбек оказалось одной из тех, кто столкнулся с этой проблемой - женщина в 2022 году отдала за квартиру в центре Каскелена 12 млн тенге.

"В данный момент я живу у своей сестры. Мне неудобно уже столько времени проживать там. Я считаю, что я вполне заплатила и заслужила, чтобы иметь свою квартиру. Она приемлемая для меня была. Тем более я взяла еще и кредит. На полную сумму мне недоставало, я собирала все эти деньги много лет, работала. И теперь, когда мне говорят: "Понимаете, это не ваше жилье", у меня даже нет слов..." - рассказала она.

Как оказалось, у жилого комплекса сразу два сособственника: многоэтажку начала возводить некая Карлыгаш Утебаева, но у нее возникли проблемы с деньгами, она взяла кредит в банке, а позже долю в бизнесе выкупила компания "Торедо".

Она и заключала договоры с дольщиками.

"Изначально был составлен договор между Утебаевой Карлыгаш и ТОО "Торедо" о совместной деятельности. Первый пункт по договору был о том, что компания "Торедо" выплачивает все долги Утебаевой Карлыгаш по банку, кредиты. Это компания "Торедо" выполнила. Второй пункт – достроить. Осталось подключить коммуникации и завершить благоустройство территории. Для этого нам нужно, чтобы Утебаева Карлыгаш передала все документы на собственность жилого дома", - прокомментировала ситуацию представитель компании Алия Жунусова.

Сообщается, что Утебаева свои обязательства так и не выполнила - в итоге банк наложил арест на жилой комплекс.

После многочисленных заявлений дольщиков делом заинтересовались правоохранительные органы.

Сообщается, что под арест отправили директора строительной компании "Торедо", а Утебаева по-прежнему на свободе.

В настоящее время ведется следствие.

"Уголовное дело возбуждено. Под стражей у нас Жунусова Жамиля. В настоящее время проводится досудебное расследование. Статья 190 "Мошенничество", часть 3, пункт 4", - сообщил и. о. заместителя начальника управления полиции Карасайского района Ринат Имеров.

В настоящий момент никто не может сказать, когда завершат следствие, а также, где находится Утебаева.

Дольщики же скитаются по съемным квартирам и живут у родственников.

Источник: КТК.

Напомним, что недавно жилищная драма также разыгралась в одном из сел Алматинской области - там местные жители попросили снести их дома.

Примерно 4 года назад жители села получили уведомление о сносе жилых объектов из-за возведения моста около домов, однако сносить жилье передумали.

В настоящий момент сельчане считают, что жить в этих домах опасно, и просят переселить их.

А в Алматы дольщики одного из ЖК заявили о мошенничестве - пострадавшие внесли деньги, а стройка так и не началась. Им продали квартиры в несуществующем ЖК.

Также отметим, что акимат Алматы периодически публикует список ЖК, которые не рекомендуют для покупки. Недавно список обновился.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059292-zhk-okazalsya-v-zaloge-dolschiki-ne-mogut-poluchit-klyuchi-ot-svoih-kvartir-v-kaskelene/

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